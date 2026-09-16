A u rrit turizmi këtë sezon në Shkodër dhe Pogradec?
Nga Eduard Zaloshnja
Ditët e fundit zhvillova një anketim elektronik me pronarë/menaxherë hotelesh dhe bar-restorantesh të bashkive Shkodër dhe Pogradec, për llogari të kompanisë së informacionit AIM. Linku i pyetësorit iu dërgua me SMS pronarëve/menaxherëve të hoteleve dhe bar-restoranteve më të mëdha të Shkodrës, Velipojës, Pogradecit, Tushemishtit dhe Udënishtit.
Pothuaj 160 prej tyre e plotësuan krjet anonimisht pyetësorin, duke na dhënë pasqyrën e mëposhtme koncize të turizmit të këtij sezoni në bashkitë Shkodër dhe Pogradec (meqë ata përfaqësojnë hotelet dhe bar-restorantet më të mëdha të këtyre bashkive).
Bashkia Shkodër
1- Si kanë qenë të ardhurat e biznesit tuaj këtë sezon veror, krahasuar me sezonin e vjetshëm?
52% Më të mëdha
40% Njësoj
8% Më të vogla
2- Krahasuar me sezonin e vjetshëm veror, keni patur sivjet më shumë apo më pak klientë nga jashtë Shqipërisë?
55% Më shumë
39% Njësoj
6% Më pak
Bashkia Pogradec
1- Si kanë qenë të ardhurat e biznesit tuaj këtë sezon veror, krahasuar me sezonin e vjetshëm?
53% Më të mëdha
41% Njësoj
6% Më të vogla
2- Krahasuar me sezonin e vjetshëm veror, keni patur sivjet më shumë apo më pak klientë nga jashtë Shqipërisë?
51% Më shumë
41% Njësoj
8% Më pak
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