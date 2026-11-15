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Amerika

Votuesit në Alaska refuzojnë shfuqizimin e primareve të hapura dhe votimit me renditje

· 2 min lexim
në Shtetet e Bashkuara

Votuesit në Alaska refuzuan përpjekjen e fundit për të shfuqizuar sistemin e shtetit të primareve të hapura dhe votimit me renditje (ranked choice) në zgjedhjet e përgjithshme, siç njofton Associated Press në një artikull të gazetares Becky Bohrer, të botuar më 14 nëntor 2026, në orën 01:00 EST.

Masa në fletëvotim, e vendosur si pjesë e zgjedhjeve të 3 nëntorit, shënon herën e dytë në dy vjet që votuesit refuzojnë përmbysjen e sistemit dhe kthimin te primaret partiake dhe zgjedhjet ku zgjidhet vetëm një kandidat. Masa do të shfuqizonte edhe disa rregulla të deklarimit të financimit të fushatave.

Sistemi u miratua ngushtë nga votuesit në vitin 2020 dhe u përdor për herë të parë në 2022. Në primaret e hapura, të gjithë kandidatët e një gare shfaqen bashkë në fletëvotim dhe katër më të votuarit, pavarësisht partisë, kalojnë në zgjedhjet e përgjithshme me votim me renditje.

Mbështetësit thonë se primaret e hapura dhe votimi me renditje u japin votuesve më shumë zgjedhje dhe i detyrojnë kandidatët të ndërtojnë koalicione më të gjera mbështetjeje. Sipas tyre, sistemi ka pasur edhe efekt zbutës në legjislaturën e shtetit, e cila vitet e fundit është qeverisur nga koalicione dypartiake.

Kundërshtarët, përfshirë Presidentin Donald Trump, thonë se sistemi është konfuz. Trump e ka sulmuar atë prej vitesh, ndërsa Elon Musk ishte mes donatorëve të përpjekjes për shfuqizim.

Ruth Hall, zëvendësmenaxhere e fushatës fituese “No on 2”, tha në një deklaratë se fitorja ishte vendimtare: “Kur banorët e Alaskës thonë se duam lirinë të zgjedhim personin më të mirë për punën, pavarësisht përkatësisë partiake, dhe të drejtën të dimë se kush po shpenzon në zgjedhjet tona, e kemi seriozisht”. Një mesazh për koment iu la një drejtuesi të përpjekjes për shfuqizim.

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