Olivia Williams rrëfen simptomën e papritur të menopauzës dhe pse refuzon ndërhyrjet estetike
Aktorja britanike 58-vjeçare, e njohur si Camilla në "The Crown", tha për Page Six se menopauza i ka prekur kujtesën dhe se, megjithë presionin, nuk ka ndërmend t'i drejtohet kirurgut.
Aktorja britanike Olivia Williams, 58 vjeçe, nuk ka frikë të flasë hapur për plakjen. Duke folur ekskluzivisht për Page Six në premierën e “The Good Daughter” të martën, ajo rrëfeu se menopauza i ka prekur kujtesën.
“Harrova emrin e dikujt, gjë që në botën time njihet si gjendje”, tha ajo me humor. “Nuk mbaj mend emra; dikur isha mjaft e mirë në këtë, tani jo më.”
Williams foli po aq hapur edhe për presionin për ndërhyrje estetike ndërsa vitet kalojnë — dhe pse i ka rezistuar tundimit. “Presionin e ndjen, por këto gjëra zakonisht thuhen pas dyerve të mbyllura”, shpjegoi ajo. “Çdo ditë pune fillon me një orë para pasqyrës; duhet të ulesh dhe ta shohësh veten në karrigen e grimit, dhe nëse nuk e përballon dot këtë, atëherë i drejtohesh kirurgut.”
Aktorja e “The Sixth Sense”, që në “The Crown” luajti Camilla Parker Bowles, foli me entuziazëm edhe për miniserialin e ri të Peacock, “The Good Daughter”, me Rose Byrne dhe Meghann Fahy, bazuar në romanin bestseller të vitit 2017 të Karin Slaughter. Thrilleri ndjek motrat Samantha dhe Charlotte, ende të shënuara nga pasojat e një sulmi brutal ndaj familjes së tyre 20 vjet më parë, ndërsa një hetim i ri i detyron të përballen me të shkuarën. Williams vlerësoi veçanërisht ekipin e dominuar nga gratë: “Ishte interesante të ishe në një projekt të udhëhequr nga gra — dhe u realizua!”
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