☁️
Tiranë 12°C · Vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $63,718 ▼ -6.62% ETH $1,751 ▼ -9.28% XRP $0.9234 ▼ -8.62% SOL $69.8900 ▼ -10.5%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Angel Reese mahnit në festën e GQ me fustanin korse vintage të Vivienne Westwood Më shumë se 6,000 fluturime u anuluan të shtunën në SHBA, FAA thotë se trafiku ajror normalizohet deri të dielën Rumania prodhon sërish energji nga të dy reaktorët e Cernavodës pas më shumë se tre muajsh ndërprerjeje Kushner: SHBA-të po lehtësojnë angazhimin e drejtpërdrejtë mes Moskës dhe partnerëve evropianë Olivia Williams rrëfen simptomën e papritur të menopauzës dhe pse refuzon ndërhyrjet estetike
Menu
roze

Olivia Williams rrëfen simptomën e papritur të menopauzës dhe pse refuzon ndërhyrjet estetike

Aktorja britanike 58-vjeçare, e njohur si Camilla në "The Crown", tha për Page Six se menopauza i ka prekur kujtesën dhe se, megjithë presionin, nuk ka ndërmend t'i drejtohet kirurgut.

· 2 min lexim
Olivia Williams rrëfen simptomën e papritur të menopauzës dhe pse refuzon ndërhyrjet estetike

Aktorja britanike Olivia Williams, 58 vjeçe, nuk ka frikë të flasë hapur për plakjen. Duke folur ekskluzivisht për Page Six në premierën e “The Good Daughter” të martën, ajo rrëfeu se menopauza i ka prekur kujtesën.

“Harrova emrin e dikujt, gjë që në botën time njihet si gjendje”, tha ajo me humor. “Nuk mbaj mend emra; dikur isha mjaft e mirë në këtë, tani jo më.”

Williams foli po aq hapur edhe për presionin për ndërhyrje estetike ndërsa vitet kalojnë — dhe pse i ka rezistuar tundimit. “Presionin e ndjen, por këto gjëra zakonisht thuhen pas dyerve të mbyllura”, shpjegoi ajo. “Çdo ditë pune fillon me një orë para pasqyrës; duhet të ulesh dhe ta shohësh veten në karrigen e grimit, dhe nëse nuk e përballon dot këtë, atëherë i drejtohesh kirurgut.”

Aktorja e “The Sixth Sense”, që në “The Crown” luajti Camilla Parker Bowles, foli me entuziazëm edhe për miniserialin e ri të Peacock, “The Good Daughter”, me Rose Byrne dhe Meghann Fahy, bazuar në romanin bestseller të vitit 2017 të Karin Slaughter. Thrilleri ndjek motrat Samantha dhe Charlotte, ende të shënuara nga pasojat e një sulmi brutal ndaj familjes së tyre 20 vjet më parë, ndërsa një hetim i ri i detyron të përballen me të shkuarën. Williams vlerësoi veçanërisht ekipin e dominuar nga gratë: “Ishte interesante të ishe në një projekt të udhëhequr nga gra — dhe u realizua!”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu