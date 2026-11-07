Eksportet greke arrijnë rekord historik në nëntëmujor: 41,86 miliardë euro, rritje 15,9%
Eksportet e Greqisë në periudhën janar–shtator 2026 arritën nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë për një nëntëmujor, ndërsa deficiti tregtar u ngushtua lehtë, sipas të dhënave të ELSTAT-it.
Eksportet e Greqisë arritën një rekord historik në nëntëmujorin e parë të vitit 2026, siç njofton Ekathimerini. Në periudhën janar–shtator 2026, eksportet arritën në 41.863,8 milionë euro, me një rritje prej 15,9 për qind krahasuar me 36.132,1 milionë euro në të njëjtën periudhë të vitit 2025, pra 5.731,7 milionë euro më shumë. Ky është totali më i lartë i regjistruar ndonjëherë për një nëntëmujor, duke kaluar edhe rekordin e mëparshëm të vitit 2022.
Sipas të dhënave të përkohshme të ELSTAT-it, të analizuara nga SEVE, vetëm në muajin shtator 2026 eksportet arritën në 4.763,6 milionë euro, me një rritje prej 11,6 për qind krahasuar me 4.267,6 milionë euro në shtator 2025. Edhe pa naftën, performanca mbetet e fortë: eksportet e periudhës janar–shtator, pa produktet e naftës, arritën në 29.767,8 milionë euro, me një rritje prej 7,8 për qind.
Në të njëjtën periudhë, importet e Greqisë arritën në 66.355,9 milionë euro, me një rritje prej 8,8 për qind. Pavarësisht rritjes më të shpejtë të eksporteve sesa të importeve, Greqia vazhdon të blejë nga jashtë shumë më tepër sesa shet, por hendeku u ngushtua lehtë.
Deficiti tregtar për periudhën janar–shtator 2026 ishte 24.492,1 milionë euro, me një rënie prej 1,5 për qind, ose 371,6 milionë euro më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë, vetëm në shtator 2026, deficiti tregtar arriti në 3.317,5 milionë euro, me një rritje prej 21,7 për qind krahasuar me shtatorin 2025.
Rekordi i nëntëmujorit tregon një vit të fortë për eksportet greke, të cilat kanë ecur me një ritëm dukshëm më të lartë se importet në tërësi, duke e ngushtuar lehtë deficitin tregtar në periudhën janar–shtator, edhe pse presioni nga importet dhe deficiti i shtatorit tregojnë se balanca tregtare mbetet ende e brishtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.