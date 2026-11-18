Panathinaikosi bie në Bolonja, Virtusi e mund 84-79 në EuroLeague
Të gjelbrit kryesuan me tetë pikë në periodën e tretë, por ribound-et e humbura dhe një fazë e diskutuar në fund vendosën ndeshjen në Bolonja.
Virtus Bolonja mundi Panathinaikosin 84-79 në Bolonja, në xhiron e 12-të të EuroLeague, siç raporton Trifilara. Ndeshja u vendos në minutat e fundit, pas një faze të diskutuar dhe pas ribound-eve të humbura nga të gjelbrit në mbrojtje.
Panathinaikosi e mbylli pjesën e parë në avantazh 43-40, pas periodave 19-20 dhe 40-43. Në periodën e tretë, të gjelbrit u shkëputën me tetë pikë, 54-46, pas një trojke të Kendrick Nunn, por Virtusi reagoi dhe e mbylli periodën e tretë 60-56, përpara se të fitonte ndeshjen 84-79.
Vendimtare u bënë ribound-et mbrojtëse të humbura dhe shanset e dyta që iu dhanë Virtusit. Faza më e diskutuar erdhi në periodën e katërt, kur me kronometrin e sulmit në 0,3 sekonda u dha faull mbi Guerschon Yabusele dhe penallti teknike për trajnerin Zeljko Obradoviq. Virtusi shënoi tre gjuajtje të lira dhe kaloi 76-71.
Pas ndeshjes, Obradoviq tha se ekipi e dinte se Virtusi do të luante fort e agresivisht dhe se pika kritike ishte ai jump ball me 0,3 sekonda, faulli dhe tre gjuajtjet që e çuan diferencën në pesë pikë. Sipas tij, ndeshjet e vështira vendosen nga detajet.
Sipas Eurohoops, për Virtusin u dalluan Aliou Diarra me 15 pikë e 9 ribounde dhe Mouhamet Diouf me 15 pikë e 7 ribounde, ndërsa për Panathinaikosin Kendrick Nunn shënoi 18 pikë e 8 ribounde dhe Isaac Bonga, Sylvain Francisco e Kostas Sloukas shënuan nga 10 pikë. Kjo ishte humbja e dytë radhazi e Panathinaikosit në EuroLeague, me bilanc 8-4, ndërsa Virtusi ndërpreu serinë prej pesë humbjesh radhazi.
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