Aeroportet e Malit të Zi shërbyen gati 3,6 milionë pasagjerë që nga fillimi i vitit, 24 për qind më shumë se vjet
Drejtori ekzekutiv Roko Tolić thotë se aeroportet malazeze po shënojnë rezultate historike, me rritje edhe ndaj vitit 2019, ndërsa Podgorica pret pasagjerin e pesë miliontë
Aeroportet e Malit të Zi kanë shërbyer gati 3,6 milionë pasagjerë që nga fillimi i vitit 2026, 24 për qind më shumë se në vitin rekord 2025, siç njofton CdM, duke iu referuar deklaratës së drejtorit ekzekutiv Roko Tolić në RTV Podgorica. Sipas Tolićit, aeroportet malazeze po shënojnë rezultate historike, me rritje të vazhdueshme të numrit të pasagjerëve dhe të fluturimeve.
Në dhjetë muajt e parë të vitit, numri i pasagjerëve u rrit me 22,3 për qind krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa operacionet ajrore u rritën me 31,5 për qind. Gjatë kësaj periudhe, në janar-tetor, aeroportet shërbyen më shumë se 3 milionë pasagjerë dhe realizuan 9.500 fluturime më shumë se vjet.
Aktualisht nga aeroportet malazeze ka fluturime drejt 70 destinacioneve, ndërsa gjatë dimrit do të ketë fluturime drejt 9 destinacioneve. Aeroportet punojnë 24 orë, tha Tolić.
Në krahasim me vitin 2019, vitin referencë para pandemisë së Covid-19, kur aeroportet kishin shërbyer 2,4 milionë pasagjerë, rritja arrin deri në 40 për qind, ndërsa numri i pasagjerëve gati është dyfishuar. Podgorica pritet që brenda ditësh të presë pasagjerin e pesë miliontë që është shërbyer ndonjëherë në aeroportet malazeze.
Tolić vuri në dukje se vitet 2025 dhe 2026 janë sfiduese, sepse është duke u zhvilluar procesi i valorizimit dhe i koncesionit të mundshëm të aeroporteve. Qeveria njoftoi në maj se koncesioni për aeroportet e Podgoricës dhe të Tivatit është një prioritet kryesor.
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