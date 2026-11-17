Irlandë – Kosovë, formacionet zyrtare: Foda ndryshon skemën dhe bën tri ndryshime
Janë publikuar formacionet zyrtare të duelit vendimtar në Dublin: Franco Foda kthehet te skema 3-5-2, me Asllanin titullar, Rexhbeçajn e Emërllahun nga minuta e parë dhe Muriqin sërish në portë, ndërsa Rashica nis nga stoli.
Formacionet zyrtare të përballjes vendimtare mes Irlandës dhe Kosovës në Dublin janë publikuar, siç njofton Telegrafi, dhe kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në rreshtimin e Dardanëve. Kosova e ka siguruar tashmë qëndrimin në Ligën B, por një barazim në këtë duel do t’i siguronte asaj edhe vendin në play-off-in për ngjitjen e mundshme në Ligën A.
Përzgjedhësi Franco Foda është kthyer te skema 3-5-2, duke i besuar nga minuta e parë një grupi lojtarësh që pritet t’i japin më shumë ekuilibër skuadrës në mesfushë dhe në sulm. Fisnik Asllani është në formacionin bazë, ndërsa titullarë nisin edhe Elvis Rexhbeçaj e Lindon Emërllahu. Në anën tjetër, Milot Rashica e nis ndeshjen nga stoli.
Tekniku gjerman ka bërë një tjetër ndryshim të rëndësishëm në portë, ku është kthyer Arijanet Muriqi, i cili merr vendin e Amir Shaipit për këtë përballje vendimtare.
Formacioni i Irlandës: Kelleher; Abankwah, Egan, O’Shea, Scales, Manning; Azaz, Molumby; Moylan, Idah, Parrott.
Formacioni i Kosovës: Muriq; Kamberi, Hajrizi, Krasniqi; Vojvoda, Rexhbeçaj, Avdullahu, Emërllahu, Gallapeni; Muriqi, Asllani.
Përballja zhvillohet në Dublin dhe nis në orën 20:45.
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