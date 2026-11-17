Portreti i Adem Jasharit vendoset krahas atij të Ibrahim Rugovës në kabinetin e Presidentes Shiroka Pula
Në kabinetin e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka Pula, është vendosur portreti i komandantit legjendar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Adem Jashari, krahas portretit të presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova.
Në të njëjtin ambient është vendosur edhe flamuri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke plotësuar simbolikën e këtij organizimi të hapësirës në kabinetin presidencial.
Vendosja e portreteve të dy figurave të rëndësishme të historisë së Kosovës, Adem Jasharit dhe Ibrahim Rugovës, sjell në një hapësirë të përbashkët dy prej personaliteteve që lidhen ngushtë me rrugëtimin e vendit drejt lirisë dhe pavarësisë.
Adem Jashari, komandant dhe një nga figurat kryesore të rezistencës së armatosur shqiptare, u bë simbol i luftës çlirimtare pas rënies së tij dhe të familjes Jashari në Prekaz, në mars të vitit 1998.
Ndërkaq, Ibrahim Rugova, si president historik i Kosovës, udhëhoqi për vite të tëra rezistencën paqësore dhe përpjekjet politike e diplomatike për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe realizimin e pavarësisë.
Të dy këta personalitete përfaqësojnë kapituj të rëndësishëm të historisë moderne të Kosovës, ndërsa vendosja e portreteve të tyre krahas njëri-tjetrit, së bashku me flamurin e UÇK-së, krijon një simbolikë të përbashkët të rezistencës politike dhe të armatosur për lirinë e vendit./Telegrafi.
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