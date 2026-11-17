Gjykata Administrative u jep shpresë banorëve të Dužisë dhe Breznës: linja e transmetimit duhet t’i anashkalojë fshatrat
Vendimi që anuloi shpalljen e interesit publik për linjën nga parku i erës Bijela i lë banorët të kërkojnë zgjidhje konkrete, ndërsa institucionet thonë se vendimet janë marrë sipas ligjit
Banorët e Dužisë dhe Breznës, dy fshatra në zonën e Nikshiqit të ndara nga kanioni i Komarnicës, prej kohësh kundërshtojnë traseun e linjës së ardhshme të transmetimit nga parku i erës Bijela, e cila parashikohet të kalojë nëpër pronat e tyre, siç njofton RTCG. Vendimi i Gjykatës Administrative, e cila anuloi vendimin e Qeverisë për shpalljen e interesit publik për këtë projekt, u prit mirë nga banorët, por ata mbeten të kujdesshëm dhe kërkojnë që linja t’i anashkalojë fshatrat e tyre, për të shmangur dëmtimin e pronës private dhe të natyrës.
Përfaqësuesja e banorëve, Vesna Radojević, tha se anulimi i vendimit do të thotë se leja e ndërtimit e lëshuar nga Ministria e Urbanizmit është, sipas tyre, tashmë e pavlefshme. Banorët thonë se nuk ka marrëveshje për shpronësimin për linjën dhe për rrugët e hyrjes.
Ministria e Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Pronës Shtetërore i tha TVCG-së se vendimet e saj janë marrë në përputhje me ligjin, ndërsa inspektimi i ndërtimit nuk mund të japë ende detaje; pas mbikëqyrjes, ajo do të informojë publikun.
Banorët kanë dorëzuar kallëzime penale — një procedurë hetimore është në zhvillim — si dhe një ankesë pranë BERZH-it.
Nga ana tjetër, CGES-i thekson se zgjerimi i nënstacionit të Breznës do të ulte humbjet teknike të energjisë elektrike me rreth 13 GWh në vit, duke kursyer disa milionë euro në vit me çmimet aktuale, si dhe do të ulte emetimet e CO2 me rreth 6.000 tonë në vit. Banori Goran Pavićević argumentoi se toka pas kodrës nuk ka ndërtesa dhe se ka rrugë hyrjeje, ndërsa pronat e tyre janë burimi i jetesës.
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