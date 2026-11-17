Ademi: vendi i dytë ishte objektivi ynë, Foda po përgatit gjeneratën e re të Kosovës
Presidenti i FFK-së, Agim Ademi, në një intervistë për "Sport Focus" në Ora News ka thënë se sigurimi i vendit të dytë dhe i play-off-it ka qenë objektivi jetik i Kosovës, ndërsa Franco Foda po e përdor Ligën e Kombeve për ndërrimin e gjeneratave.
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka shpjeguar se sigurimi i vendit të dytë në grup ka qenë një objektiv me rëndësi të veçantë për Kombëtaren, pasi i hap rrugën vazhdimit të garës përmes play-off-it. Ai e bëri këtë koment në një intervistë për rubrikën “Sport Focus” në Ora News, me gazetaren Sabine Mete, të raportuar nga Telegrafi.
“Pavarësisht pritshmërive fillestare për të dominuar falë kualitetit të lojtarëve, vëmendja kryesore është zhvendosur te sigurimi i vendit të dytë. Ky pozicion mbetet një objektiv jetik që garanton kualifikimin në play-off, një synim që pritet të vuloset në përballjen vendimtare në Dublin”, është shprehur numri një i FFK-së.
Sipas Ademit, në vend të një lufte ekskluzive për vendin e parë, përzgjedhësi Franco Foda ka zgjedhur ta përdorë këtë kompeticion si mundësi për ndërrimin e gjeneratave. Faza po trajtohet si një platformë përgatitore, me theks të veçantë te testimi i talenteve të reja dhe te ndërtimi i një bërthame për të ardhmen.
Siç është parë edhe në ndeshjet e fundit, shumë talente të reja kanë marrë minuta me Kombëtaren e Kosovës. Kjo përvojë, sipas kreut të FFK-së, synon t’i gjejë ata sa më gati për kompeticionet e ardhshme, ndërsa Kosova kërkon ta mbyllë me sukses rrugën drejt play-off-it.
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