Shtatë dronë kalojnë në hapësirën ajrore të Moldavisë, njëri shihet mbi Kishinau
Shtatë dronë kaluan në hapësirën ajrore të Moldavisë gjatë sulmit të fundit masiv rus kundër Ukrainës, ndërsa një dron i tipit Shahed u pa duke fluturuar mbi Kishinau më 17 nëntor, njoftoi Ministria moldave e Mbrojtjes, siç njofton Kyiv Independent.
Pesë prej dronëve u rrëzuan pranë fshatrave Cheltuitori, Pohorniceni, Pohrebeni, Cuhurestii de Jos dhe Baxani, sipas Ministrisë. Një goditje e mundshme e gjashtë është raportuar në rrethin Ocnita, ndërsa droni i shtatë u zhduk nga sistemet e monitorimit pranë qytetit Leova. Nuk ka viktima të raportuara.
Jo të gjitha vendbanimet ku u rrëzuan dronët janë pranë kufirit me Ukrainën. Fshati Cheltuitori, për shembull, ndodhet rreth 10.7 kilometra nga Kishinau.
Presidentja Maia Sandu e dënoi shkeljen e hapësirës ajrore, duke thënë se moldavët janë të shqetësuar, sepse kjo tregon se Moska nuk kujdeset as për neutralitetin, as për sovranitetin, as për jetën njerëzore. “Moldavia do paqe. Moldavia punon për paqe. Ende nuk kemi kapacitetet e nevojshme mbrojtëse për t’u mbrojtur nga dronët që kërcënojnë sigurinë tonë”, tha ajo, sipas Kyiv Independent. Ajo shtoi se Moldavia do të vazhdojë ta dënojë këtë luftë çnjerëzore dhe të kërkojë sanksione kundër Rusisë derisa ajo të detyrohet ta ndalojë.
Shkeljet ruse me dronë në hapësirën ajrore moldave janë bërë më të shpeshta. Më 23 tetor, Moldavia shpalli persona non grata një anëtar të ambasadës ruse, pasi një dron rus ra pranë shtëpive, ndërsa më 12 nëntor policia gjeti fragmente droni pranë kufirit me rajonin ukrainas të Odesës.
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