Idah: Irlanda ka nxjerrë mësime nga humbja ndaj Kosovës
Sulmuesi irlandez Adam Idah ka pranuar për RTÉ Sport se në ndeshjen e parë në Prishtinë Irlanda ishte tepër defensive, ndërsa sonte në Dublin vendasve u duhet vetëm fitorja për vendin e dytë në Grupin B3.
Sulmuesi i Irlandës, Adam Idah, ka pranuar se kombëtarja e tij ka nxjerrë mësime nga humbja 1-0 ndaj Kosovës në ndeshjen e parë, siç njofton Telegrafi. Sipas tij, në Prishtinë Irlanda ishte treguar tepër defensive dhe nuk e kishte shfrytëzuar sa duhet potencialin e saj sulmues.
“Kur luajtëm kundër Kosovës për herë të parë, ndoshta ishim paksa shumë të orientuar drejt mbrojtjes dhe nuk sulmuam me atë që mundëm”, ka deklaruar Idah për RTÉ Sport.
Idah ka vlerësuar edhe bashkëpunimin me Troy Parrott dhe Jack Moylan, duke theksuar se në ndeshjet e fundit sulmuesit irlandezë kanë arritur të tregojnë më shumë nga potenciali i tyre ofensiv dhe të krijojnë më shumë raste për gol.
Statistikat e tij në këtë edicion të Ligës së Kombeve e mbështesin këtë vlerësim: Idah ka qenë titullar në katër nga pesë ndeshjet e Irlandës, duke shënuar ndaj Izraelit dhe duke asistuar për golin e Parrottit kundër Austrisë. Në Prishtinë, përballë Kosovës, ai ishte aktivizuar nga stoli.
Sonte, në Dublin, Irlandës i nevojitet vetëm fitorja ndaj Kosovës për ta siguruar vendin e dytë në Grupin B3, ndërsa Dardanëve u mjafton edhe barazimi për të arritur të njëjtin objektiv.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.