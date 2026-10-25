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26 Tet 2026
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Kronika

Agravon konflikti mes të rinjve në Korçë, plagoset me thikë 19-vjeçari! Në pranga autori i dyshuar

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Një konflikt mes disa të rinjve ka përfunduar me plagosjen e një 19-vjeçari në Korçë. Ngjarja ka ndodhur pasditen e kësaj të diele në lagjen nr. 11 të qytetit, ku si pasojë është plagosur me thikë 19-vjeçari me inicialet M.A.

Pak minuta pas ngjarjes, policia ka bërë të mundur kapjen e autorit, i cili dyshohet të jetë 23-vjeçari me inicialet R.I. Autori i plagosjes gjithashtu mësohet se ka thyer edhe masën e sigurisë “arrest shtëpie”, ndërsa gjatë kontrollit iu gjet edhe një sasi cannabis sativa.

Sa i përket të plagosurit, 19-vjeçari po merr mjekim në spitalin e Korçës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka marrë një plagë në kofshë.

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