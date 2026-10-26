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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: 157 përplasje luftarake në front gjatë ditës, mbi 50 okupatorë të neutralizuar në drejtimin e Pokrovskut

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Ushtarë ukrainas në front. Pamje arkiv

Gjatë ditës së 25 tetorit, në front u regjistruan 157 përplasje luftarake mes Forcave të Mbrojtjes së Ukrainës dhe pushtuesve rusë, prej tyre 22 sulme armike vetëm në drejtimin e Pokrovskut.

Në total, që nga fillimi i ditës u shënuan 157 përplasje luftarake, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar njoftimit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës për situatën deri në orën 22:00. Armiku kreu 42 sulme ajrore, duke hedhur 142 bomba ajrore të drejtuara, përdori 4.834 dronë kamikazë dhe kreu 1.758 granatime mbi vendbanimet dhe pozicionet e trupave ukrainase.

Ushtarë ukrainas në front. Pamje arkiv

Në drejtimin e Pokrovskut u zhvilluan 22 përplasje luftarake në zonat e vendbanimeve Sofiivka, Vilne, Kucheriv Yar, Hannivka, Novyi Donbas, Chernihivka, Krasnopodillia, Hulive, Serhiivka dhe Molodetske, ndërsa dy beteja po vazhdonin ende në çastin e raportimit. Sipas të dhënave paraprake, në këtë drejtim u vranë 29 okupatorë dhe u plagosën 23 të tjerë; u shkatërruan dy automjete dhe 59 strehime të armikut, ndërsa u dëmtuan shtatë automjete, një sistem artilerie, tri pajisje speciale, tri pika kontrolli dronësh dhe 92 strehime. Gjithashtu u shkatërruan ose u shtypën 305 dronë të llojeve të ndryshme.

Në drejtimin e Kostiantynivkës u regjistruan 11 përplasje, dy prej të cilave po vazhdonin ende; në drejtimin e Huliajpoles mbrojtësit ukrainas zmbrapsën 13 sulme armike; në drejtimin e Lymanit u zmbrapsën pesë sulme; në drejtimin Pivdenno-Slobozhanskyi armiku sulmoi tetë herë pozicionet ukrainase pranë Radkivkës, Bochkove-s, Okhrimivkës dhe Zakharivkës; ndërsa në drejtimin e Kramatorskut u zmbraps një sulm pranë Malynivkës.

Në drejtimet Pivnichno-Slobozhanskyi, Kupiansk, Sloviansk, Oleksandrivsk, Orikhiv dhe Prydniprovsk armiku nuk kreu veprime sulmuese, ndërsa në drejtimet e tjera, sipas Shtabit të Përgjithshëm, nuk pati ndryshime të rëndësishme të situatës.

Siç kishte njoftuar Ukrinform, humbjet e përgjithshme luftarake të trupave ruse nga 24 shkurti 2022 deri më 25 tetor 2026 arrijnë në rreth 1.578.450 ushtarë.

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