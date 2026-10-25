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26 Tet 2026
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Serbia

Vuçiq pranon humbjen në zgjedhjet parlamentare në Serbi

Aleksandar Vuçiq, bartës i listës “Serbia e Bashkuar”, ka pranuar humbjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi.

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Ende nuk i kemi rezultatet përfundimtare, por në bazë të mostrës është e qartë se i kemi humbur zgjedhjet. Ka fituar lista studentore”, deklaroi Vuçiq.

Ai tha se, sipas vlerësimeve, lista e tij pritet të fitojë 105 deri në 106 mandate në Kuvendin e Serbisë, i cili ka gjithsej 250 deputetë.

Ndërkohë, qytetarët kanë dalë në rrugët e Beogradit për të festuar humbjen e Aleksandar Vuçiqit në zgjedhjet parlamentare në Serbi.

Festimet kanë nisur pasi Vuçiq pranoi humbjen në zgjedhje. 

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