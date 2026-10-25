🌫️
Tiranë 11°C · Mjegull 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲0%
ARI 4,008 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,605 ▲ +0.19% ETH $2,346 ▲ +0.19% XRP $1.3000 ▲ +0.39% SOL $101.7900 ▲ +0.27%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
26 Tet 2026
Breaking
Shtabi i Përgjithshëm: 157 përplasje luftarake në front gjatë ditës, mbi 50 okupatorë të neutralizuar në drejtimin e Pokrovskut Arritje historike për shqiptarët në Serbi, Koalicioni Shqiptar siguron dy mandate dhe synon të tretin Sybiha: lufta nuk mund të përfundojë duke ndalur rezistencën e Ukrainës Pelisteri mposht Shkupin 101:94 në Manastir, Koçoviç shkëlqen me 31 pikë Zgjedhjet në Serbi, Mehmeti: Shqiptarët janë në pritje të deputetit të tretë
Menu
Mali i Zi

Arrestime në Berane për ndërhyrje në zgjedhjet e Serbisë: policia gjeti lista me dhjetëra emra, në kërkim Milosh Janjusheviqi

Tre persona u shoqëruan mbrëmjen e së dielës në Berane nën dyshimin për ndërhyrje në procesin zgjedhor gjatë votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, ndërsa policia është në kërkim të Milosh Janjusheviqit.

· 2 min lexim

Tre persona u shoqëruan të dielën në mbrëmje në Berane, nën dyshimin për ndërhyrje në procesin zgjedhor gjatë votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, siç njofton CdM, duke iu referuar të dhënave të Vijestit. Të shoqëruarit janë Goran Janjusheviq nga Nikshiqi, Radovan Guzina nga Danilovgradi dhe shtetasi serb i identifikuar me inicialet R.A.

Sipas raportimit të Vijestit, policia gjeti te njëri prej Janjusheviqëve lista me dhjetëra emra, ndërsa është në kërkim Milosh Janjusheviqi, i cili, sipas një bashkëbiseduesi të gazetës, ishte koordinatori jozyrtar i votuesve që mbështesin partinë në pushtet në Serbi. Shtetasi R.A. dyshohet se kishte për detyrë të kontaktonte votuesit dhe t’i transportonte ata.

Milosh Janjusheviqi, siç njofton Vijesti, ishte kontrolluar më herët po atë mbrëmje në Berane teksa drejtonte një makinë zyrtare të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Zonës Bregdetare (Morsko dobro) dhe në makinë ishte gjetur material propagandistik. Sipas burimeve të Vijestit, Janjusheviqët janë të punësuar në atë ndërmarrje.

Të shoqëruarit pritet të merren në pyetje përpara prokurorit kujdestar, i cili do të vlerësojë nëse në veprimet e tyre ka elemente të veprës penale. Beranja është një nga tre vendvotimet në Mal të Zi ku shtetasit serbë mund të votonin gjatë ditës së diel për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi.

Emri i Milosh Janjusheviqit, sipas CdM-së, ishte përmendur edhe në prill të vitit 2025 në raportimet mediatike për 40 mijë euro të gjetura në pikën kufitare Rançe, tek një grup që po kthehej nga Serbia, ndërsa Goran Janjusheviqi ishte i njohur më parë për policinë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu