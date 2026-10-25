Arrestime në Berane për ndërhyrje në zgjedhjet e Serbisë: policia gjeti lista me dhjetëra emra, në kërkim Milosh Janjusheviqi
Tre persona u shoqëruan mbrëmjen e së dielës në Berane nën dyshimin për ndërhyrje në procesin zgjedhor gjatë votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, ndërsa policia është në kërkim të Milosh Janjusheviqit.
Tre persona u shoqëruan të dielën në mbrëmje në Berane, nën dyshimin për ndërhyrje në procesin zgjedhor gjatë votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, siç njofton CdM, duke iu referuar të dhënave të Vijestit. Të shoqëruarit janë Goran Janjusheviq nga Nikshiqi, Radovan Guzina nga Danilovgradi dhe shtetasi serb i identifikuar me inicialet R.A.
Sipas raportimit të Vijestit, policia gjeti te njëri prej Janjusheviqëve lista me dhjetëra emra, ndërsa është në kërkim Milosh Janjusheviqi, i cili, sipas një bashkëbiseduesi të gazetës, ishte koordinatori jozyrtar i votuesve që mbështesin partinë në pushtet në Serbi. Shtetasi R.A. dyshohet se kishte për detyrë të kontaktonte votuesit dhe t’i transportonte ata.
Milosh Janjusheviqi, siç njofton Vijesti, ishte kontrolluar më herët po atë mbrëmje në Berane teksa drejtonte një makinë zyrtare të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Zonës Bregdetare (Morsko dobro) dhe në makinë ishte gjetur material propagandistik. Sipas burimeve të Vijestit, Janjusheviqët janë të punësuar në atë ndërmarrje.
Të shoqëruarit pritet të merren në pyetje përpara prokurorit kujdestar, i cili do të vlerësojë nëse në veprimet e tyre ka elemente të veprës penale. Beranja është një nga tre vendvotimet në Mal të Zi ku shtetasit serbë mund të votonin gjatë ditës së diel për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi.
Emri i Milosh Janjusheviqit, sipas CdM-së, ishte përmendur edhe në prill të vitit 2025 në raportimet mediatike për 40 mijë euro të gjetura në pikën kufitare Rançe, tek një grup që po kthehej nga Serbia, ndërsa Goran Janjusheviqi ishte i njohur më parë për policinë.
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