Sybiha: lufta nuk mund të përfundojë duke ndalur rezistencën e Ukrainës
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, reagoi ndaj deklaratave të ndihmësit të presidentit rus, Yuri Ushakov, sipas të cilave Moska priste që, pas takimit Trump–Putin në Alaska, Shtetet e Bashkuara t’i bënin presion Ukrainës.
“Për sa kohë që Rusia beson se mund t’i arrijë qëllimet e pushtimit të saj — qëllime që nuk është në gjendje t’i arrijë në fushën e betejës — duke i bërë presion Ukrainës për ta detyruar të kapitullojë, Rusia nuk do të jetë gati për negociata serioze”, deklaroi Sybiha, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ukrainës, e cila e citoi ministrin.
Sybiha theksoi se ruajtja dhe forcimi i presionit ndaj Rusisë mbetet thelbësisht i rëndësishëm për t’i dhënë fund kësaj lufte.
Sipas tij, paqja përmes forcës është e vetmja strategji që funksionon, por kjo forcë duhet drejtuar kundër agresorit, jo kundër vendit që po mbrohet.
“Kjo luftë nuk mund të përfundojë duke ndalur rezistencën e Ukrainës; ajo mund të përfundojë vetëm duke ndalur sulmet e agresorit”, përmblodhi ministri i Jashtëm ukrainas.
Siç kishte njoftuar më herët Ukrinform, Sybiha ka deklaruar gjithashtu se Ukraina i përmbahet me vendosmëri Kartës së OKB-së dhe u bën thirrje të gjitha shteteve të bëjnë të njëjtën gjë.
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