Spajiqi dhe Milatoviqi urojnë Listën Studentore: kapitull i ri në marrëdhëniet Mal i Zi–Serbi
Kryeministri Milojko Spajiq dhe presidenti Jakov Milatoviq përshëndetën të dielën në mbrëmje fitoren e Listës Studentore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, duke folur për një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, uroi të dielën në mbrëmje Listën Studentore për fitoren në zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe qytetarët serbë për vullnetin demokratik të shprehur qartë, siç njofton Vijesti. Në postimin e tij në rrjetin X, Milatoviqi tha se është i bindur se ky rezultat zgjedhor do të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet e Malit të Zi dhe të Serbisë, të bazuar në miqësi, dialog të sinqertë dhe përkushtim ndaj së ardhmes së përbashkët evropiane.
Edhe kryeministri Milojko Spajiq uroi përfaqësuesit e Listës Studentore për fitoren zgjedhore në Serbi, në një postim në X, siç njofton Vijesti. Spajiqi shkroi se dita e së dielës në Serbi është një kujtesë e qartë se vullneti i qytetarëve dhe e drejta e tyre për të vendosur lirisht për të ardhmen e tyre janë themeli i çdo ndryshimi demokratik.
“Besoj fuqishëm se përpara Malit të Zi dhe Serbisë është një kapitull i ri, i bazuar në respekt dhe dialog të hapur, pa ngritje të panevojshme tensionesh”, shkroi Spajiqi, sipas raportimit të Vijestit. Sipas tij, qytetarët e të dy shteteve meritojnë marrëdhënie që maten me rezultate konkrete bashkëpunimi, e jo me thellësinë e keqkuptimeve diplomatike. Reagimet e dy drejtuesve malazezë erdhën në mbrëmjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi, ku Lista Studentore shpalli fitoren, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vuçiq pranoi humbjen.
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