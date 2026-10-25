Arisi bën tris në 27 minuta: mposht Atromitosin 3-1 dhe ngjitet në katërshe
Verdhezinjtë e Selanikut shënuan tre herë në pjesën e parë ndaj Atromitosit në "Kleanthis Vikelidis" — Fabiano në minutën e 3-të, Kouame në të 23-tën dhe Petris në të 27-tën — dhe shënuan fitoren e tretë radhazi në Superligën greke.
Arisi vazhdon ecurinë e shkëlqyer në Superligën greke, duke mposhtur 3-1 Atromitosin në stadiumin “Kleanthis Vikelidis” për javën e 8-të të kampionatit, siç njofton SKG Sports. Të tre golat e vendasve u shënuan brenda 27 minutave të para.
Sipas raportimit të SKG Sports, selanikasit hapën rezultatin që në minutën e 3-të me mbrojtësin Fabiano, por Atromitosi u përgjigj shpejt: në minutën e 9-të Serginho barazoi 1-1 me një goditje të fortë.
Barazimi nuk zgjati shumë. Në minutën e 23-të, Christian Kouame e ktheu avantazhin te Arisi me një goditje me kokë, ndërsa vetëm katër minuta më vonë, në të 27-tën, Jeremy Petris shënoi golin e tretë për 3-1, rezultat që u ruajt deri në fund, thekson SKG Sports.
Në minutën e 37-të vendasit menduan se shënuan edhe golin e katërt me Gare, por ai u anulua për prekje të topit me dorë, vendim që shkaktoi protestat e forta të selanikasve ndaj arbitrit Tsimenteridis.
Me këtë sukses, skuadra e trajnerit Mihalis Grigoriu shënon fitoren e tretë radhazi në kampionat dhe ngjitet në katërshen e parë të renditjes, ndërsa Atromitosi pëson humbjen e pestë dhe mbetet me vetëm 2 pikë në fund të tabelës.
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