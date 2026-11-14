Aksident i rëndë në Rrugën e Arbrit, përplasen dy automjete, disa të plagosur
Dy automjete u përplasën në vendin e quajtur “Zall Maricë”, në njësinë administrative Zall Bastar të Tiranës; disa persona mbetën të plagosur dhe po transportohen me autoambulanca.
Një aksident i rëndë rrugor u regjistrua pak më parë në Rrugën e Arbrit, siç njofton BalkanWeb. Dy automjete u përplasën në vendin e quajtur “Zall Maricë”, në njësinë administrative Zall Bastar të Tiranës.
Përplasja ka qenë e fortë dhe disa persona mbetën të plagosur, sipas njoftimit të publikuar sot, më 14 nëntor 2026, në orën 10:53.
Në vendngjarje ndodheshin dy autoambulanca, të cilat po transportonin të plagosurit.
Tema: aksident Rruga e Arbrit Tiranë
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