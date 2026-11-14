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Kronika

Shpërthim me tritol në derën e një banese në Xhamllik, vetëm dëme materiale

Një sasi e vogël lënde e dyshuar plasëse shpërtheu rreth orës 02:50 në derën e jashtme të banesës së një 47-vjeçareje në rrugën “Sadik Petrela” në Tiranë; nuk pati persona të lënduar.

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Shpërthim me tritol në derën e një banese në Xhamllik, vetëm dëme materiale

Një sasi e vogël lënde e dyshuar plasëse shpërtheu rreth orës 02:50 të së shtunës, më 14 nëntor 2026, në derën e jashtme të një banese në rrugën “Sadik Petrela”, në zonën e Xhamllikut në Tiranë, siç njofton Shqiptarja.com. Lënda plasëse dyshohet se ishte vendosur në derën e jashtme të banesës së shtetases A. M., 47 vjeçe.

Nga shpërthimi u shkaktuan vetëm dëme të vogla materiale dhe nuk pati persona të lënduar. Megjithatë, shpërthimi shkaktoi panik te banorët e zonës, të cilët u shqetësuan nga zhurma e fortë në orët e para të mëngjesit.

Pronarja e banesës u mor në pyetje nga grupi hetimor dhe deklaroi se nuk e di se kush mund të jetë autori i ngjarjes. Ajo është e divorcuar prej disa vitesh dhe jeton në këtë banesë bashkë me djalin dhe vajzën e saj.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

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