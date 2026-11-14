Serbia prish kontratën me firmën e Jared Kushnerit për Generalštabin — pa penale dhe pa pretendime reciproke
Shteti serb e ka prishur zyrtarisht kontratën me kompaninë Atlantic Incubation Partners LLC të Jared Kushnerit për "rivitalizimin" e kompleksit të Shtabit të Përgjithshëm në Beograd, me heqje dorë nga të gjitha pretendimet reciproke, mëson javorekja Vreme nga një burim qeveritar.
Shteti i Serbisë e ka prishur zyrtarisht kontratën me kompaninë “Atlantic Incubation Partners LLC” të Jared Kushnerit, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, e cila parashihte “rivitalizimin” e kompleksit të Shtabit të Përgjithshëm (Generalštab) në Beograd, shkruan portali i javores Vreme, duke cituar një burim nga Qeveria e Serbisë.
“Kontrata u prish me heqje dorë nga të gjitha pretendimet e mundshme reciproke”, i tha burimi qeveritar Vreme-s; sipas javores, kjo do të thotë se Serbisë nuk i kanosen më arbitrazhi dhe penalet e mundshme për mosplotësimin e pjesës së saj të marrëveshjes. Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë dhe firma e Kushnerit nuk iu përgjigjën pyetjeve të Vreme-s deri në publikimin e tekstit.
Kontrata për ndërtimin e një hoteli, kazinoje dhe kompleksi banimi në vendin e Generalštabit, e cila në fillim nuk ishte e disponueshme për publikun, u nënshkrua në maj 2024 nga ministri i atëhershëm i Ndërtimtarisë Goran Vesić, pasi e kishte miratuar Qeveria. Javorekja Radar zbuloi më vonë se Serbia ishte zotuar ta hiqte mbrojtjen nga kompleksi i dëmtuar në bombardimet e vitit 1999, t’i rrënonte objektet me shpenzimet e veta dhe t’ia jepte tokën pa pagesë për 99 vjet.
Sipas Vreme-s, Serbia kishte dy vjet kohë, deri në maj 2026, për ta përmbushur premtimin; në të kundërt, investitori mund të kërkonte dëmshpërblim deri në 50 milionë euro. Qeveria ia hoqi Generalštabit statusin e pasurisë kulturore në nëntor 2024, ndërsa drejtoreshat e instituteve republikane dhe të Beogradit për mbrojtjen e monumenteve dhanë dorëheqje, duke thënë se ishin nën presion sepse kishin refuzuar ta hiqnin mbrojtjen.
Prokuroria për Krim të Organizuar (JTOK) pretendon se Qeveria e mori vendimin mbi bazën e një propozimi të falsifikuar, ndërsa ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Republikan Goran Vasić pranoi në seancën e majit 2025 se e kishte falsifikuar dokumentin. Më 15 dhjetor JTOK paraqiti propozim aktakuze kundër ministrit të Kulturës Nikola Selaković, sekretares së Ministrisë Slavica Jelača dhe drejtuesve të dy instituteve Goran Vasić e Aleksandar Ivanović; po atë ditë u njoftua se Kushneri ishte tërhequr nga projekti. Të katërtit e mohuan fajësinë para Gjykatës Speciale, ndërsa vazhdimi i gjykimit është caktuar për 23 nëntor.
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