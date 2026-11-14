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Teknologji

Microsoft: shërbimet janë rikuperuar plotësisht për të gjithë klientët dhe rajonet

Kompania njoftoi të shtunën se ka përfunduar punën për problemin themelor të ndërprerjes globale që preku Outlook, Teams dhe Copilot në më shumë se 70 vende.

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Microsoft: shërbimet janë rikuperuar plotësisht për të gjithë klientët dhe rajonet

Microsoft njoftoi të shtunën se shërbimet e saj janë rikuperuar plotësisht për të gjithë klientët dhe rajonet, siç njofton Associated Press, duke i dhënë fund ndërprerjes globale që preku Outlook, Teams dhe asistentin e inteligjencës artificiale Copilot. Në një përditësim në X, kompania tha se ka përfunduar përpjekjet për të trajtuar problemin themelor të incidentit dhe ka rikthyer shërbimin për klientët dhe rajonet e mbetura të prekura.

Ky njoftim mbyll edhe rikuperimin për klientët dhe rajonet e mbetura të biznesit. Një postim i mëparshëm i 24-ore.com kishte raportuar vetëm rikuperimin e plotë për konsumatorët, ndërsa shërbimet për bizneset vijonin të monitoroheshin, ndaj zhvillimi i së shtunës e zgjeron rikuperimin në të gjithë klientët dhe në të gjitha rajonet.

Ndërprerja preku shërbimet Microsoft 365, Outlook, Teams dhe Copilot, ndërsa Downdetector mori raporte nga më shumë se 70 vende e territore — 74 prej tyre brenda një ore. Problemet nisën rreth mesditës së të enjtes në SHBA, dhe sipas vetë kompanisë, më shumë se 430 milionë njerëz përdorin aplikacionet Microsoft 365.

Ndikimi u ndje te qeveritë, gjykatat, shërbimet shëndetësore, bizneset, linjat ajrore dhe bankat, ndërsa qeveritë e Japonisë, Singaporit dhe Australisë raportuan ndikim në operacionet e tyre. Në Mançester, një gjyq u ndërpre dhe gjyqtari Maurice Greene i dërgoi juristët në shtëpi, policia britanike nuk mori dot raporte online, ndërsa OpenAI dhe Anthropic raportuan probleme lidhjeje me mjetet Microsoft 365.

Microsoft kërkoi falje të premten dhe tha se ndërprerja “nuk lidhej me sulm kibernetik” apo me agjentë të inteligjencës artificiale, duke shtuar se nuk ka shenja aktiviteti dashakeqës. Sipas kompanisë, shkaku ishte një problem i futur gjatë një përmirësimi të mëparshëm të kapacitetit të rrjetit, i cili u shfaq pas një ndryshimi të fundit në rrjet, ndërsa shërbimet u rikthyen gradualisht.

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