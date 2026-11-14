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Bota

DUBLIN – Policia çaktivizon një pajisje të dyshimtë shpërthyese funksionale

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një pajisje të dyshimtë

DUBLIN, 14 nëntor /ATSH-AFP/ – Policia irlandeze njoftoi se kishte neutralizuar një pajisje të dyshimtë në qendër të Dublinit, e cila, megjithëse ishte e ndërtuar në mënyrë rudimentare, rezultoi se ishte funksionale.

Sipas komunikatës së policisë, autoritetet u njoftuan për praninë e një pajisjeje të dyshimtë në një ndërtesë zyrash në sheshin ”Merrion”, në qendër të kryeqytetit irlandez.

Zona ndodhet pranë disa muzeve dhe ambasadës së Francës.

Një ekip i specializuar për çaktivizimin e eksplozivëve ndërhyri dhe neutralizoi pajisjen.

Policia konfirmoi se ajo, pavarësisht ndërtimit të thjeshtë, ishte në gjendje të funksiononte.

Ndërkohë, ka nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e incidentit dhe personat e përfshirë.

Ngjarja ndodhi në një moment të ndjeshëm për sigurinë në Dublin, pasi qyteti priste një samit joformal të liderëve të vendeve të Bashkimit Evropian.

Një ditë më parë, kryeqyteti irlandez kishte organizuar edhe samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku morën pjesë rreth 50 liderë nga vende të ndryshme të Evropës.

Për shkak të këtyre takimeve të nivelit të lartë, autoritetet kishin vendosur masa të jashtëzakonshme sigurie, veçanërisht në zonën përreth Pallatit të Kongreseve, ku zhvilloheshin samitet.

Incidenti vjen në një periudhë shqetësimi në Evropë për shtimin e alarmeve të rreme për bomba në fluturimet komerciale, përfshirë disa avionë të kompanive irlandeze “Ryanair” dhe “Aer Lingus”, si dhe në shkolla dhe institucione mediatike, veçanërisht në Irlandë.

Këto zhvillime kanë shtuar vigjilencën e autoriteteve ndaj kërcënimeve të mundshme të sigurisë./ /Ad.Ab./ a.jor.

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