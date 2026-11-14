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Kronika

Shpërthim tritoli në një banesë në Tiranë, panik te banorët!

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në Tiranë,

Një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në Tiranë, në zonën e Xhamllikut.

Lënda plasëse ishte vendosur në katin e parë, në derën e një banese, në rrugën “Sadik Petrela”. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar në njerëz. Shpërthimi i ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit shkaktoi panik edhe tek banorët e zonës.

Pronarja e banesës është marrë në pyetje nga grupi hetimor, e cila ka deklaruar se nuk ka dijeni se kush mund të jetë autori. 47-vjeçarja ishte e divorcuar prej disa vitesh dhe në banesë jetonte me djalin dhe vajzën.

Njoftimi i policisë

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 14.11.2026, rreth orës 02:50, në rrugën “Sadik Petrela”, ka shpërthyer një sasi e vogël e dyshuar lënde plasëse e vendosur në derën e jashtme të apartamentit të shtetases A. M., 47 vjeçe.

Si pasojë janë shkaktuar dëme të vogla materiale.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për identifikimin dhe kapjen e autorit dhe dokumentimin e plotë të rastit.

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