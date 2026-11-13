Përdorimi i drogës problem serioz për 79% të shqiptarëve, 64% thonë se është rritur në pesë vitet e fundit
Sondazhi Eurobarometer i vitit 2025, i cituar nga Shqiptarja.com, e rendit Shqipërinë ndër vendet me shqetësimin më të lartë në Evropë për përdorimin e drogës, me të rinjtë dhe të arsimuarit më të shqetësuarit.
Përdorimi i drogës mbetet një problem serioz për 79% të shqiptarëve, siç njofton Shqiptarja.com, ndërsa 21% nuk e konsiderojnë të tillë. Sipas sondazhit Eurobarometer të cituar prej saj, të realizuar nga Komisioni Evropian në vitin 2025 në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri, shqetësimi në vend është dukshëm më i lartë se mesatarja e BE-së, ku rreth gjashtë në dhjetë qytetarë e shohin përdorimin e drogës si problem serioz në zonën ku jetojnë.
Shqipëria renditet ndër vendet me shqetësimin më të lartë në Evropë, pas Irlandës me 88%, Luksemburgut me 84% dhe Portugalisë me 83%. Në anën tjetër, shqetësimi më i ulët është regjistruar në Poloni me 44%, në Republikën Çeke me 47% dhe në Danimarkë me 48%.
Krahasuar me vitin 2015, kur 78% e shqiptarëve e konsideronin përdorimin e drogës problem serioz dhe 19% nuk e konsideronin të tillë, niveli i shqetësimit ka mbetur pothuajse i njëjtë. Megjithatë, perceptimi për ndryshimin në pesë vitet e fundit është i qartë: 64% e të anketuarve në Shqipëri thonë se përdorimi i drogës në zonën e tyre është rritur, 22% thonë se ka mbetur i njëjtë, 3% se ka rënë dhe 11% nuk e dinë.
Në nivel evropian, mesatarisht 43% thonë se përdorimi i drogës është rritur, 36% se ka mbetur i njëjtë, 5% se ka rënë dhe 16% nuk e dinë. Rritja e perceptuar është më e larta në Greqi me 78%, në Irlandë me 74% dhe në Portugali me 70%, ndërsa më e ulëta në Hungari me 24%, në Poloni me 25% dhe në Estoni me 30%.
Shqetësimi është më i theksuar te të rinjtë dhe te personat me arsim më të lartë. Në Shqipëri, 85% e të rinjve të moshës 15–24 vjeç e konsiderojnë përdorimin e drogës problem serioz, ndërsa 72% e tyre thonë se ai është rritur — përqindja më e lartë ndër të gjitha grupmoshat. Ndërkohë, 84% e personave me arsim të lartë e shohin si problem serioz, krahasuar me 71% të atyre me arsim të ulët, ndërsa rritja perceptohet nga 66% e banorëve në zonat urbane dhe nga 60% e atyre në zonat rurale.
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