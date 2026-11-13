Biba kërkon zgjerimin e kompetencave të Autoritetit të Konkurrencës: drejtuesit nën hetim duhet të dorëzojnë celularët
Kreu i Autoritetit të Konkurrencës, Denar Biba, prezantoi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat raportet e aktivitetit 2024 dhe 2025 dhe kërkoi mjete digjitale për hetimet komplekse, ku numërohen 19 hetime të hapura.
Kreu i Autoritetit të Konkurrencës, Denar Biba, u paraqit të mërkurën para Komisionit për Ekonominë dhe Financat, ku prezantoi raportet e aktivitetit të institucionit për vitin 2024 dhe për vitin 2025, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas Bibës, kompetencat e Autoritetit duhet të zgjerohen dhe të investohet në mjete digjitale dhe të zbulimit, në mënyrë që hetimet komplekse të trajtohen me efikasitet. Ai iu referua Raportit të Progresit 2026 të Komisionit Evropian për Shqipërinë, i cili thekson nevojën për investime në mjete digjitale dhe të zbulimit, siç njofton Shqiptarja.com.
Autoriteti ka aktualisht 19 hetime të hapura, të cilat janë shumë komplekse, njoftoi Biba. Prej tyre, dy hetime janë veçanërisht komplekse dhe kërkojnë mjete zbulimi dhe digjitale për t’u çuar përpara.
Biba tha gjithashtu se drejtuesit e kompanive nën hetim për shkelje të konkurrencës duhet të dorëzojnë celularët e tyre, që të ekzaminohen me leje të gjykatës për sekuestrim, përmes një softueri të dedikuar. Pa një mjet digjital, hetimi nuk mund të përfundojë, theksoi ai.
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