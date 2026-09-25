Aksident tragjik pranë Bujanocit: humbin jetën nëna dhe fëmija 2-vjeçar, disa të plagosur
Një fëmijë 2-vjeçar dhe nëna e tij humbën jetën në një aksident të rëndë rrugor që ndodhi sot pranë Bujanocit. Disa persona të tjerë u plagosën dhe u transportuan në spital.
Një aksident i rëndë rrugor ndodhi sot rreth orës 18:00 pranë Bujanocit, në Luginën e Preshevës, në rrugën magjistrale që çon drejt Vranjës (auto-puti i vjetër). Sipas informacioneve jozyrtare, në aksident u përplasën dy automjete.
Në këtë tragjedi humbën jetën një fëmijë 2-vjeçar dhe nëna e tij. Lajmin e konfirmoi Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë i Qendrës Shëndetësore të Bujanocit.
Disa persona të tjerë u plagosën në aksident dhe u transportuan në Qendrën Shëndetësore të Vranjës, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Rruga ku ndodhi aksidenti u mbyll për qarkullim. Policia po devijon automjetet: nga drejtimi i Vranjës qarkullimi devijohet përmes Banjës së Bujanocit, ndërsa nga drejtimi i Bujanocit automjetet devijohen në rrugën e vjetër.
Burimi: Nova.rs
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