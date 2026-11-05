Aksionet e Qualcomm bien rreth 9% para hapjes së bursës, tetë firma ulin objektivat e çmimit
Reagimi i tregut të enjten pas rezultateve: shitjet e çipave për telefona ranë 26% dhe kompania rrezikon të humbasë rreth 17.5 miliardë dollarë vlerë tregu.
Aksionet e Qualcomm ranë rreth 9% në tregtimin para hapjes së bursës të enjten, siç njofton Reuters, pasi shitjet e çipave për telefona inteligjentë dolën nën pritshmëritë e Wall Street-it. Nëse rënia mbahet deri në hapje, kompania është në rrugë të humbasë rreth 17.5 miliardë dollarë vlerë tregu, në një reagim të ashpër të investitorëve pas publikimit të rezultateve tremujore.
Të ardhurat e divizionit të telefonave, biznesi më i madh i Qualcomm, ranë 26% në 5.14 miliardë dollarë. Rënia tërhoqi poshtë edhe shitjet e segmentit të çipave, të cilat u ulën 8%, në 9.02 miliardë dollarë, duke treguar se ngadalësimi i kërkesës për telefona po e prek drejtpërdrejt prodhuesin amerikan të çipave.
Drejtori ekzekutiv Cristiano Amon i tha Reuters-it: “Ndryshe nga disa kompani të tjera, ne e pamë mungesën e memories që po vinte dhe u përgatitëm herët për të”. Sipas tij, kërkesa për Android u përmirësua në krahasim me tremujorin e kaluar dhe kompania po përparon në zgjerimin përtej telefonave, edhe pse tregu i telefonave mbetet nën presion.
Sipas të dhënave të LSEG, të paktën tetë firma brokerimi ulën objektivat e tyre të çmimit për aksionin pas rezultateve. Analistët e Morgan Stanley thanë se u mungon bindja për një rritje trevjeçare në këtë segment, një sinjal se Wall Street-i pret një rimëkëmbje më të ngadaltë nga sa ishte shpresuar.
Qualcomm tregtohet me 16.78 herë fitimet e ardhshme, shumë nën rivalët MediaTek, me 25.41 herë, dhe Intel, me 33.28 herë. Kompania ndodhet mes kostove në rritje të memories, të nxitura nga kërkesa e fortë për qendra të dhënash, dhe ngadalësimit të shitjeve të telefonave — një kombinim që po e vë në provë marzhin dhe perspektivën e saj afatshkurtër.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.