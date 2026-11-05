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05 Nën 2026
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Ukraina

Numri i të vrarëve në Komyshuvakha rritet në 42, policia: deri në 33 persona ende nën rrënoja

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Numri i të vrarëve nga bombardimi rus i së hënës (2 nëntor) mbi një pikë shpërndarjeje ndihmash në fshatin Komyshuvakha, në juglindje të rajonit të Zaporizhzhes, është rritur në 42, njoftoi të enjten (5 nëntor) Policia e rajonit të Zaporizhzhes në Telegram, siç njofton Reuters. Sulmi është një nga më vdekjeprurësit ndaj civilëve këtë vit.

Sipas policisë, deri në 33 persona mbeten ende nën rrënoja, ndërsa puna e shpëtimit dhe identifikimi i trupave vazhdon. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rrënoja. Të mërkurën, Ivan Fedorov, bashkëkryetar i Këshillit Rajonal të Mbrojtjes së Zaporizhzhes, kishte thënë se 59 persona rezultonin të zhdukur.

Sulmet përfshinë një bombë rrëshqitëse FAB prej 3 tonësh, që mbante rreth 1.4 ton eksploziv, sipas Policisë Kombëtare të Ukrainës. Forcat ruse hodhën nëntë bomba rrëshqitëse më 2 nëntor: goditja e parë ra mbi ish-shkollën ku banorët mblidheshin për ndihma humanitare, ndërsa vala e dytë goditi strehën ku u futën civilët, si dhe shpëtimtarët e policët e mbërritur në vendngjarje, sipas Kyiv Post. Mes të vrarëve janë të paktën katër policë dhe dy shpëtimtarë të Shërbimit Shtetëror të Emergjencave (DSNS).

Policia po mbledh mostra ADN-je nga familjarët për identifikimin e viktimave, ndërsa buxheti rajonal do të mbulojë shpenzimet e varrimit, tha më 4 nëntor Mykhailo Semikin, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhes, sipas Kyiv Post.

Presidenti Volodymyr Zelensky tha më 4 nëntor se rreth 30 persona mund të ishin ende nën rrënoja dhe se reagimi i botës ndaj sulmit kishte qenë shumë i vogël, duke kërkuar mbështetje me mbrojtje ajrore, sipas Kyiv Post.

Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se sulmi kishte në shënjestër njësi ushtarake ukrainase rreth Komyshuvakha-s dhe dy vendbanimeve të tjera dhe se ishin vrarë deri në 25 ushtarakë ukrainas, siç njofton Reuters. Moska dhe Kievi mohojnë se shënjestrojnë qëllimisht civilët.

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