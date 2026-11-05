Switch 2 arrin 26.35 milionë njësi, por fitimi tremujor i Nintendo-s bie dhe zhgënjen pritshmëritë
Rezultatet e gjysmës së parë të vitit fiskal: shitjet totale ranë 12.1%, ndërsa fitimi operativ u rrit 49.1%; parashikimi vjetor mbetet i pandryshuar.
Nintendo shiti 2.67 milionë konsola Switch 2 në tremujorin korrik–shtator, sipas raportit financiar të Nintendo-s të publikuar sot, 5 nëntor 2026, një shifër më e ulët se 3.82 milionët e tremujorit të mëparshëm. Megjithatë, totali që nga dalja në treg arriti në 26.35 milionë njësi, ndërsa softueri për Switch 2 arriti në 73.21 milionë kopje, siç raporton edhe The Verge në mbulimin e tij të freskët të rezultateve.
Tremujori zhgënjeu pritshmëritë e tregut. Siç njofton TipRanks, të ardhurat ranë rreth 15% në 448.2 miliardë jen, rreth 2.8 miliardë dollarë, nën vlerësimin mesatar të analistëve prej 481.37 miliardë jenësh, ndërsa fitimi neto tremujor ishte 73.5 miliardë jen kundrejt 82.16 miliardëve të pritur, sipas të dhënave të LSEG. Fitimi tremujor ra 16%. Bloomberg e lidh tremujorin e dobët me mungesën e daljeve të mëdha të reja dhe me kostot më të larta të komponentëve, përfshirë memorien.
Pamja gjashtëmujore, për periudhën prill–shtator 2026, është e përzier. Sipas raportit financiar të Nintendo-s, shitjet neto arritën 966.0 miliardë jen, 12.1% më pak se një vit më parë, por fitimi operativ u rrit 49.1% në 216.5 miliardë jen dhe fitimi neto u rrit 11% në 220.9 miliardë jen, i ndihmuar nga pjesa më e madhe e softuerit në shitje dhe nga një rimbursim tarifash amerikane në tremujorin e parë.
Shitjet dixhitale u rritën 60.5% në 249.6 miliardë jen, ndërsa të ardhurat nga pronësia intelektuale u rritën 87.9% në 62.7 miliardë jen, falë angazhimit të publikut me filmin “The Super Mario Galaxy Movie”. Ndërkohë, konsola origjinale Switch arriti gjithsej 157.20 milionë njësi të shitura.
Nintendo la të pandryshuar parashikimin vjetor të publikuar më 8 maj: 16.5 milionë konsola Switch 2 dhe 2.05 trilionë jen shitje për vitin deri në mars 2027. Me 6.49 milionë konsola të shitura në gjysmën e parë, periudha e festave do të jetë vendimtare për arritjen e objektivit vjetor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.