Cristiano Ronaldo i jep lamtumirën ekipit kombëtar
Cristiano Ronaldo nuk ka pritur publikimin e listës së Jorge Jesus këtë të premte dhe i tha lamtumirë ekipit kombëtar plot 23 vite pas debutimit të tij me fanellën e Portugalisë.
Pas 234 ndeshjeve, 146 golave dhe tre titujve të fituar CR7 nuk do të jetë më pjesë e kombëtares luzitane. A.V.
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