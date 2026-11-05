☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,689 ▲1.58%
DOW 53,356 ▲3.03%
NASDAQ 25,737 ▲1.44%
NAFTA 88.66 ▲0.61%
ARI 4,137 ▲1.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $80,248 ▲ +2.13% ETH $2,418 ▲ +3.87% XRP $1.3178 ▲ +2.1% SOL $96.5300 ▲ +3.15%
S&P 500 7,689 ▲1.58 % DOW 53,356 ▲3.03 % NASDAQ 25,737 ▲1.44 % NAFTA 88.66 ▲0.61 % ARI 4,137 ▲1.57 % S&P 500 7,689 ▲1.58 % DOW 53,356 ▲3.03 % NASDAQ 25,737 ▲1.44 % NAFTA 88.66 ▲0.61 % ARI 4,137 ▲1.57 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Tomë Gashi ngre akuza për manipulim të provave në rastin e Astrit Deharit: Ai është vrarë SPAK lexon pretencën për emrat e njohur të krimit. Sa vite u kërkuan për Nuredin Dumanin Valë mbërritjesh në Kretë: 1.067 emigrantë që nga e diela, kërkime për të zhdukur pas mbytjes së një gomoneje pranë Chrysi-së Cristiano Ronaldo i jep lamtumirën ekipit kombëtar Erdogan: Pas bisedimeve me Zelenskyn, dua të diskutoj me Putinin përfundimin e luftës në Ukrainë
Menu
Bota

FOKUS – Alarm për bombë në avionin Dublin-Romë, evakuohen 151 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë të ekuipazhit

· 3 min lexim
151 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë

– Një avion i kompanisë ajrore irlandeze “Aer Lingus”, që udhëtonte nga Dublini drejt Romës, është devijuar drejt një baze ushtarake në Francë pas një alarmi për bombë në bord, sipas AP.

Avioni i tipit “Airbus A320” u ul në mënyrë të sigurt në bazën ajrore të “Évreux”, në rajonin e Normandisë, në perëndim të Francës.

Zyra e kryeministrit francez, Sebastien Lecornu, konfirmoi se në bord ndodheshin 151 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë të ekuipazhit, të cilët u dërguan në një zonë të sigurt pas uljes së avionit.

Skuadrat e specializuara për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese, mbërritën në vendngjarje për të kontrolluar avionin dhe për të verifikuar nëse në bord kishte ndonjë pajisje shpërthyese.

Forcat Ajrore franceze njoftuan se kishin dërguar avionë ushtarakë për të shoqëruar fluturimin, sapo ishte marrë njoftimi për kërcënimin.

Sipas të dhënave të faqeve që monitorojnë trafikun ajror, avioni po i afrohej zonës së Parisit kur ndryshoi papritur drejtimin, bëri disa manovra në ajër dhe më pas u drejtua për në bazën ushtarake “Évreux”.

Zyra e kryeministrit francez bëri të ditur se situata po ndiqet nga afër, ndërsa në momentin e raportimit, nuk ishte dhënë ende informacion mbi origjinën e kërcënimit apo nëse ishte konstatuar ndonjë mjet shpërthyes.

Një valë kërcënimesh për bomba në fluturimet evropiane

Ngjarja vjen në një kohë kur disa fluturime në Evropë, janë përballur me kërcënime të ngjashme gjatë ditëve të fundit, duke shkaktuar devijime avionësh, kontrolle sigurie dhe ndërhyrje të forcave ajrore.

Të enjten, autoritetet bullgare raportuan se tre avionë kishin kërkuar ulje emergjente pas marrjes së kërcënimeve për bomba.

Dy prej tyre, që vinin nga Kopenhaga dhe Madridi, u ulën në Sofje, ndërsa një avion tjetër, që udhëtonte nga Londra, u devijua drejt Plovdivit.

Edhe në Itali u raportuan alarme për bomba në dy fluturime.

Një avion i kompanisë “Finnair”, që udhëtonte nga Helsinki drejt Romës, u shoqërua nga avionë luftarakë italianë deri në ulje në aeroportin “Fiumicin.

Autoritetet kryen kontrollet e nevojshme të sigurisë.

Ndërkohë, një tjetër fluturim i kompanisë “Wizz Air”, nga Milano drejt Varshavës, u devijua drejt Vjenës.

Këto incidente vijnë pas një serie kërcënimesh të ngjashme të regjistruara në fillim të javës, të cilat prekën disa fluturime evropiane, përfshirë ato të kompanive LOT, “Scandinavian Airlines”, “Wizz Air” dhe “Ryanair”.

Sipas raportimeve të mëparshme, disa prej këtyre kërcënimeve rezultuan të rreme pas kontrolleve të kryera nga autoritetet.

Ngjarjet kanë rritur shqetësimet për sigurinë e transportit ajror në Evropë, në një periudhë tensionesh të shtuara gjeopolitike dhe paralajmërimesh për kërcënime të mundshme hibride. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu