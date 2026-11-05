Erdogan: Pas bisedimeve me Zelenskyn, dua të diskutoj me Putinin përfundimin e luftës në Ukrainë
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se dëshiron të flasë me presidentin rus Vladimir Putin për përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, pas bisedimeve që zhvilloi të shtunën me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, siç njofton Reuters. Transkripti i komenteve të Erdoganit u shpërnda nga zyra e tij të enjten, më 5 nëntor, duke e bërë të ditur hapin e radhës që Ankara synon të ndërmarrë në përpjekjet e saj për paqe.
Erdogan i bëri komentet duke folur me gazetarët në fluturimin e kthimit nga Koreja e Jugut. Deklarata e tij vjen pas takimit të së shtunës me Zelenskyn, pas të cilit presidenti turk thotë se dëshiron të dëgjojë edhe palën ruse, për të trajtuar çështjen nga të dyja anët.
Sipas Anadolu, Erdogan u shpreh: “Si Turqi, po bëjmë gjithçka mundemi për t’i hapur rrugë paqes mes Rusisë dhe Ukrainës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Pas takimit tonë me presidentin Zelensky, tani duam ta trajtojmë anën ruse të çështjes duke zhvilluar një takim me presidentin Putin.”
Ministri i Jashtëm i Turqisë dhe zyrtarë të tjerë përkatës po zhvillojnë bisedime me të dyja palët për një takim të mundshëm mes Rusisë dhe Ukrainës në Turqi, sipas Reuters. Përpjekjet për organizimin e një takimi të tillë janë pjesë e rolit ndërmjetësues që Ankara synon të luajë mes Kievit dhe Moskës.
Nga ana tjetër, Kremlini nuk ka konfirmuar ende një bisedë të tillë. I pyetur për një bisedë të mundshme Putin–Erdogan, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se për momentin nuk ka plane konkrete, por një bisedë e tillë mund të organizohet në një afat të shkurtër nëse është e nevojshme, sipas Reuters.
Erdogan ripohoi angazhimin e Ankarasë për përpjekjet e paqes për t’i dhënë fund konfliktit, sipas Anadolu, duke theksuar se Turqia do të vazhdojë të bëjë gjithçka mundet për t’i hapur rrugë paqes mes Rusisë dhe Ukrainës.
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