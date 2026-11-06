Aksionet evropiane drejt rënies në hapje, kontratat e së ardhmes të EURO STOXX 50 bien 1 për qind ndërsa shitja globale e teknologjisë thellohet
Kontratat e së ardhmes të EURO STOXX 50 ishin në rënie 1% në orën 6:52 GMT, ndërsa investitorët përballen me pasigurinë mbi aksionet e inteligjencës artificiale pasi demokratët morën kontrollin e Kongresit amerikan.
Aksionet evropiane priteshin të hapeshin më poshtë të premten, mes një shitjeje globale tregtare, duke mbyllur një javë të dhimbshme, ndërsa investitorët përballen me pasigurinë mbi aksionet e inteligjencës artificiale pasi demokratët morën kontrollin e Kongresit amerikan, siç njofton Reuters.
Kontratat e së ardhmes të indeksit EURO STOXX 50 ishin në rënie 1% në orën 6:52 GMT, ndërsa kontratat që ndjekin indekset referuese në Gjermani dhe në Mbretërinë e Bashkuar ishin në rënie përkatësisht 0,8% dhe 0,9%.
Frika se një Kongres i udhëhequr nga demokratët mund të kërkojë frenim të shpenzimeve për qendrat e të dhënave të IA-së iu shtua shqetësimeve për kthime të dobëta, vlerësime të larta dhe investime të financuara me borxh. Shitja në Wall Street fshiu 2,5 trilionë dollarë nga Nasdaq-u i dominuar nga teknologjia në seancën e mëparshme, ndërsa humbjet u grumbulluan edhe në Azi të premten.
Indeksi STOXX 600 ishte relativisht më pak i prekur, për shkak të ekspozimit më të vogël ndaj aksioneve të IA-së, dhe ishte në rritje mbi 1,3% për javën, me rekordin historik pak më shumë se 1% larg. Atë e mbështetën sektorët e shëndetësisë dhe bankave si dhe fitimet e kompanive më të mira se sa pritej.
Aksionet teknologjike si ASML dhe Infineon, si dhe prodhuesit e pajisjeve të IA-së si Schneider Electric dhe Siemens Energy, pritej të mbeteshin nën presion ndërsa investitorët largohen nga emrat e IA-së që kanë shënuar disa nga rritjet më të forta të vitit në rajon. Në frontin e fitimeve, Daimler Truck raportoi rritje 73% të fitimit operativ të tremujorit të tretë dhe konfirmoi perspektivën për gjithë vitin, e ndihmuar nga rimëkëmbja e kërkesës për kamionë në Amerikën e Veriut.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.