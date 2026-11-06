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06 Nën 2026
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Kosova

Sot pritet të miratohet buxheti i Komisionit hetimor për vrasjen e Arlinda Zekës

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Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje, sot në rend pritet të miratojë buxhetin të Komisionit Parlamentar Hetimor.

Takimi i Komisionit do të mbahet në ora 14:00.

Ky është njoftimi i Kuvendit të Kosovës:

Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje

Rendi i ditës:

Miratimi i rendit të ditës;

Miratimi i Plani i veprimit;

Miratimi i Buxhetit të Komisionit Parlamentar Hetimor për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekës dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje

Të ndryshme. /Telegrafi/

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