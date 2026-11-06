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Bota

FOKUS – Çmimi i naftës rritet sërish, ndërsa tregjet ndikohen nga lufta SHBA-Iran

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Çmimi i naftës

NJU JORK, 6 nëntor /ATSH-DPA/- Çmimet e naftës u rritën sërish sot, duke rikuperuar një pjesë të humbjeve të fundit, pas një jave të paqëndrueshme, të ndikuar nga zgjedhjet e mesmandatit në SHBA dhe pasiguria lidhur me ecurinë e luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.

Nafta “Brent” në janar u rrit me 1,5%, duke arritur në 99,79 dollarë për fuçi, me kapacitet standard prej 159 litrash.

Kjo rritje erdhi pas rënies së fortë të çmimeve në fillim të javës, të shkaktuar nga rezultati i mirë i demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA.

Pavarësisht rimëkëmbjes së fundit, çmimi i naftës “Brent” mbetet rreth 15% më i ulët gjatë kësaj jave.

Presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi se së shpejti do të vendosë nëse do të rifillojë luftën kundër Iranit, të cilën SHBA-ja e nisi së bashku me Izraelin në shkurt.

Qëllimi i deklaruar i konfliktit është të pengojë Teheranin të ndërtojë armë bërthamore.

“Do të preferoja të mos shkatërroja pjesën tjetër të vendit, nëse është e mundur, por ndoshta do të më duhet ta bëj këtë. Do ta merrni vesh shumë shpejt”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.

Më herët, Irani ka mbajtur një qëndrim sfidues pas humbjes së thellë të republikanëve të Trump në zgjedhjet e mesmandatit.

Në tregjet e naftës po shtohen shpresat se konflikti mes SHBA-së dhe Iranit mund të përfundojë më shpejt nga sa pritej.

Megjithatë, mes dy palëve vijojnë të ekzistojnë dallime të mëdha.

Teherani kërkon që Uashingtoni të heqë bllokadën detare, të lehtësojë sanksionet dhe të zhbllokojë asetet e ngrira iraniane, përpara rihapjes së plotë të Ngushticës së Hormuzit.

Megjithatë, ka shenja përparimi në përpjekjet diplomatike. Gazeta “The New York Times” raportoi se Irani po shqyrton propozimet e ndërmjetësve lidhur me programin e tij bërthamor.

Kjo tregon se përpjekjet e Katarit për të parandaluar një përshkallëzim të ri dhe rikthimin e një konflikti të hapur ushtarak, mund të jenë duke dhënë rezultate. /

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