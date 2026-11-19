BE propozon kredi të re prej 49 miliardë dollarësh për Ukrainën, ndërsa kostot e luftës rriten
Komisioni Evropian njoftoi të mërkurën një plan për të marrë hua edhe 45 miliardë euro (49,4 miliardë dollarë) për të mbështetur ekonominë dhe përpjekjen e luftës të Ukrainës në vitin 2027, ndërsa kostot e pesë viteve luftë po rriten, sipas agjencisë Associated Press (AP).
Pothuajse një vit më parë, liderët e Bashkimit Evropian miratuan një kredi pa interes prej 90 miliardë eurosh (99 miliardë dollarë) për të mbuluar pjesën më të madhe të nevojave ushtarake dhe ekonomike të Ukrainës për vitet 2026-2027, por, sipas AP, liderët kishin shpresuar se edhe vende jashtë bllokut me 27 anëtarë do të jepnin kredi të konsiderueshme, ndërsa kontributet kanë mbetur larg pritshmërive.
Komisioni tani vlerëson se Ukraina do të ketë nevojë për 70 miliardë euro (77 miliardë dollarë) vitin e ardhshëm. Plani parashikon që rreth dy të tretat e kësaj shume të mblidhen në tregjet e kapitalit, duke dhënë kredi prej 20 miliardë eurosh (22 miliardë dollarë) për ekonominë e Kievit dhe 25 miliardë eurosh (27 miliardë dollarë) për forcat e armatosura, njoftoi AP.
“Mendojmë se kjo është mënyra më e mirë për t’i dhënë Ukrainës një dorë të fortë në tryezën e negociatave”, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. “Mbështetja buxhetore do të mbajë në funksion shërbimet thelbësore civile, do të mbajë shkollat dhe spitalet hapur, dhe mbështetja ushtarake do t’i japë Ukrainës mjetet për të mbrojtur veten”, shtoi ajo, sipas AP.
Sipas AP, plani parashikon përdorimin e interesit të gjeneruar nga asetet ruse të ngrira nën sanksionet e BE-së për të ndihmuar në shlyerjen e kredive. Pjesa dërrmuese e aseteve — rreth 204 miliardë euro (224 miliardë dollarë) — gjendet te Euroclear, e cila vlerëson se ka paguar rreth 8 miliardë euro (9 miliardë dollarë) fitime të papritura, ndërsa Belgjika ka vënë veton ndaj huazimit të vetë aseteve për të ndihmuar Ukrainën.
Sipas AP, Ukrainës do t’i duhet t’i shlyejë kreditë vetëm pasi Rusia të ketë paguar qindra miliarda euro dëmshpërblime, ndërsa vende jashtë BE-së me vlerësim të trefishtë A u është kërkuar sërish të mbulojnë pjesën tjetër të nevojave.
Liderët evropianë e shohin luftën e Rusisë si një kërcënim ekzistencial dhe Ukrainën si vijën e tyre të parë të mbrojtjes, ndërsa von der Leyen tha se të 27 shtetet anëtare “thonë shumë qartë se duan të mbështesin Ukrainën” dhe u shpreh e bindur se të gjitha do të bashkohen, edhe pse disa vende duan të investojnë vetëm në mbështetje civile, njoftoi AP.
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