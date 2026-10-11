«Animals» i Ben Affleck tani në Netflix: thriller-i kriminal me Kerry Washington dhe Gillian Anderson ndan kritikën
Thriller-i kriminal “Animals”, i drejtuar nga Ben Affleck, nisi transmetimin në Netflix më 9 tetor, siç njofton ComingSoon, duke dalë njëkohësisht edhe në kinema të zgjedhura. Dalja në platformë shënon momentin e shumëpritur për filmin, pasi premiera e Los Anxhelosit dhe trailer-i i dytë ishin mbuluar më herët.
Affleck jo vetëm e drejton filmin, por bashkëshkroi skenarin me Connor O. McIntyre dhe Billy Ray, dhe luan Mark Kimball-in, kandidatin për kryetar bashkie të Los Anxhelosit, jeta e të cilit përmbyset kur djali i tij rrëmbehet. Me fondet e fushatës të shteruara, ai dhe bashkëshortja Abigail (Kerry Washington) luftojnë për të mbledhur paratë e shpërblimit dhe detyrohen “të ndotin duart”, duke rrezikuar ekspozimin e sekreteve që mund t’i shkatërrojnë shanset e tij politike.
Përkrah Affleck dhe Washington-it luajnë Gillian Anderson si Dayle, një “fiksuese” e botës kriminale, dhe Steven Yeun si Sam, menaxheri i fushatës, si dhe Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz dhe Ray Fisher.
Para daljes, Affleck i tha Collider-it se dëshiron që shikuesit të kenë opinione të forta për tre personazhet kryesore — një film që, sipas tij, duhet të provokojë, por jo provokimin për hir të provokimit.
Recensionet e para janë të përziera: filmi mban 41% nga kritikët në Rotten Tomatoes (gjendja më 9 tetor). Disa kritikë lëvduan interpretimet e aktorëve, ndërsa të tjerë e gjetën historinë të zakonshme. “Animals” është filmi i gjashtë artistik i Affleck-ut si regjisor, pas titujve të vlerësuar si The Town, Argo dhe The Last Duel.
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