Anglia dhuron spektakël, shkatërron Kroacinë
Anglia shkatërron me një rezultat 7-0 Modric dhe shokët e tij të ekipit në një ndeshje që e dominuan nga fillimi deri në fund dhe u zhvendos me gjashtë pikë në Grupin 3 të Ligës A të Ligës së Kombeve.
Ndeshja u zhbllokua pas tetë minutash falë Kane. Goli i dytë erdhi në minutën e 21-të nëpërmjet Bellingham. Kroacia ishte në mëshirën e kundërshtarëve të saj dhe skuadra e Tuchel e arriti shifrën e tre golave nëpërmjet Gordon. Para pushimit Saka shënoi të katërtin.
Në pjesën e dytë, rrëfimi i ndeshjes mbeti i pandryshuar: Kroacia u përpoq, por Anglia shënoi përsëri nëpërmjet Kane, Saka dhe Rogers për rezultatin përfundimtar 7-0.
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