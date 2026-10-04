Forcat saudite godasin me raketa krahinat Saada dhe Haxhah në Jemen; koalicioni e quan pretendimin e Huthi-t për sulmin ndaj Riadit «mashtrues»
Televizioni Al Masirah, i lidhur me Huthi-t, raportoi dy sulme me raketa në veri të Jemenit, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite mohoi menjëherë sulmin e pretenduar të Huthi-t ndaj një impianti të Aramco-s pranë Riadit.
Forcat saudite kanë kryer sulme me raketa në zonat kufitare në distriktin Haydan të krahinës veriore Saada, si dhe një sulm të dytë në distriktin Abs në veriperëndim të krahinës Haxhah, raportoi të dielën televizioni Al Masirah i lidhur me Huthi-t, siç shkruan Al Jazeera në blogun e saj live për luftën në Iran. Deri tani nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Arabia Saudite mbi këto sulme.
Sulmet vijnë në një moment tensioni të lartë, pasi Huthi-t pretenduan më herët se kishin goditur me raketa balistike dhe dronë një impiant të Aramco-s pranë Riadit, me fotografi që tregonin flakë dhe tym të dendur që ngriheshin nga rafineria.
Por koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton në mbështetje të qeverisë jemënase të njohur ndërkombëtarisht, i quajti këto pretendime «mashtruese». Zëdhënësi i koalicionit, gjenerali Turki al-Malki, i tha gazetës Asharq Al-Awsat se Huthi-t «po përpiqen të tërheqin vëmendjen nga përmasa e humbjeve dhe zemërimi i publikut ndaj tyre në rritje».
«Ajo që Huthi-t po përballojnë në Taiz, dhe humbjet njerëzore të pësuara nga anëtarët e grupit në duart e heronjve të forcave të armatosura jemënase dhe Rezistencës Popullore në të gjitha frontet, i shtyn të kërkojnë fitore imagjinare», shtoi ai, sipas raportimit të Al Jazeera-s.
Zhvillimet e fundit në Jemen tregojnë një intensifikim të luftës në të dy frontet: forcat e qeverisë jemënase thanë se kanë kryer 97 «operacione goditjeje precize» kundër pozicioneve të Huthi-t në krahinat Taiz dhe Lahixh, ndërsa luftimet rreth qytetit të Taizit kanë vrarë dhe plagosur qindra vetë gjatë javës së fundit.
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