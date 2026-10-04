Rasti i Ronaldos, ndërhyn Bruno Fernandes: Kam folur me të, Portugalia duhet të qëndrojë e bashkuar
Në prag të ndeshjes kundër Norvegjisë, Bruno Fernandes i Portugalisë dha mendimin e tij mbi situatën e CR7. “Fola me të dhe ajo që i thashë është ajo që e përsëris këtu: gjëja më e rëndësishme është se, pavarësisht se çfarë ndodh, Cristiano Ronaldo nuk do të pushojë kurrë të jetë simboli më i madh i ekipit tonë kombëtar, i futbollit tonë dhe i vendit tonë. Për atë që ka bërë jo vetëm në Portugali, por në të gjithë botën”.
Dhe përsëri: “Ai ka një vend jo vetëm midis më të mëdhenjve të të gjitha kohërave, por edhe në zemrat e të gjithë portugezëve, dhe gjëja më e rëndësishme është që të ndalojmë së krijuari përçarje, nuk ka përçarje në ekipin kombëtar. Është një dhe do të mbetet e tillë, pavarësisht çdo kritike që mund të vijë nga jashtë. Gjëja e rëndësishme është që kjo të përfundojë mirë për të dyja palët”.
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