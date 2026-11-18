Anne Hathaway bëhet nënë për herë të tretë: vjen në jetë fëmija i saj me Adam Shulman
Aktorja 43-vjeçare dhe bashkëshorti i saj Adam Shulman mirëpresin fëmijën e tretë, pas djemve Jonathan dhe Jack
Anne Hathaway, 43 vjeç, është bërë nënë për herë të tretë. Aktorja dhe bashkëshorti i saj, Adam Shulman, mirëpritën fëmijën e tyre të tretë, siç njofton People, dhe familja e tyre tashmë është zgjeruar me një anëtar të ri, pas djemve Jonathan, 10 vjeç, dhe Jack, 6 vjeç.
Lajmi vjen disa muaj pasi Hathaway njoftoi shtatzëninë të premten, më 19 qershor, me një video të publikuar në Instagram, ku shfaqej me një fustan të bardhë e të lehtë. Krahas videos, ajo shkroi: “x Baby, I’m yours x”, duke e bërë njoftimin në mënyrën e saj, pa shumë fjalë dhe pa zhurmë shtesë.
Në tetor, në një intervistë për CBS Mornings, aktorja kishte thënë se ajo dhe Shulman ishin të entuziazmuar dhe të gëzuar për ardhjen e fëmijës, ndërsa po shijonin edhe kohën e fundit si familje me katër anëtarë, përpara ndryshimit të madh që po vinte.
Hathaway e kishte mbajtur shtatzëninë larg vëmendjes publike gjatë turneut promovues të filmit “The Devil Wears Prada 2”, për ta mbajtur vëmendjen te projekti dhe për ta zbuluar lajmin kur të ishte gati, sipas kushteve të saj.
Në emisionin “Late Night with Seth Meyers”, ajo tregoi se kishte mbetur e befasuar kur mësoi se ishte sërish shtatzënë, dhe me humor tha se me bashkëshortin e quajnë këtë fëmijë “buzzer-beater”-in e tyre. Ndërkohë, sipas raportimeve të cituara nga Page Six dhe Just Jared, bazuar në TMZ, më 17 nëntor Hathaway u pa në Nju Jork me të porsalindurin në një mbajtëse për foshnja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.