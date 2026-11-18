Farrah Aldjufrie sjell në jetë fëmijën e parë: Kyle Richards bëhet gjyshe
Farrah Aldjufrie, vajza e madhe e yllit të “Real Housewives of Beverly Hills”, Kyle Richards, ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë, një djalë, konfirmoi një burim për Page Six. Ajo e mirëpriti foshnjën me të dashurin e saj dhe ish-bashkëpunëtorin Zach Goldsmith. Ky është fëmija i parë i çiftit së bashku, ndërsa për Goldsmith është i treti — ai ka djemtë Adler dhe Miles me ish-bashkëshorten Jennifer Hamilton-Goldsmith.
Richards ndodhej të shtunën në mbrëmje në tapetin e kuq të lançimit të koktejlit Maison D’Or në Los Angeles, ku tha se ishte në “baby watch” dhe se nuk mund ta besonte që do të bëhej gjyshe. Rreth një orë pas fillimit të eventit, ajo u përshëndet me bashkë-yjet e saj dhe vrapoi drejt ashensorit, pasi u pyet nëse vajza e saj ishte në lindje. “I think so!” — “Mendoj se po!” — u përgjigj ajo. Motra e saj, Kathy Hilton, tha se kishte telefonuar spitalin.
Aldjufrie e njoftoi shtatzëninë në korrik, duke lënë të kuptohej se data e lindjes ishte në fund të nëntorit 2026, dhe e përmendi Goldsmith si partnerin e saj në një video të zbulimit të gjinisë në TikTok në gusht. Në shtator, motra e saj Alexia Umansky konfirmoi se çifti janë bashkë dhe të lumtur.
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