Studenti kinez i akuzuar se fotografoi avionë për Kinën do të mbahet në paraburgim deri në gjyq
Weiheng Zeng, shtetas kinez dhe student undergraduate në University of Waterloo në Ontario, akuzohet se bashkëpunoi me një kontakt të Partisë Komuniste Kineze për të fotografuar avionë në Chicago dhe se gënjeu hetuesit amerikanë, siç njofton CBS News. Gjyqtarja federale e magjistraturës në Detroit, Kimberly Altman, rrëzoi të martën, më 17 nëntor, kërkesën e avokatëve të tij që ai të mbetej i lirë dhe të kthehej në Kanada, dhe vendosi që ai të mbahet në paraburgim në pritje të gjyqit.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, ekipi ligjor i Zeng tha në seancë se familja e tij do të paguante çdo shumë garancie që gjykata mund të vendoste, madje sugjeroi se familja mund të blinte një apartament në SHBA ku Zeng të qëndronte i lidhur me garancinë.
Zeng u padit në fillim të këtij muaji për një akuzë të vetme, deklarata të rreme ndaj një agjencie qeveritare, dhe u deklarua i pafajshëm në fillim të këtij muaji. Ai nuk është akuzuar drejtpërdrejt për vetë fotografimin e avionëve, por për gënjeshtrën ndaj hetuesve.
Sipas ankesës penale në Gjykatën e Distriktit Lindor të Michiganit, në prill Zeng fotografoi objektin e FedEx në aeroportin O’Hare të Chicagos, hipi mbi një pirun ngritës të parkuar dhe u përpoq të hapte rimorkio të kyçura. Pamjet e kamerave e tregojnë duke u përpjekur të hapë një kontejner transporti dhe duke përdorur pirunin për foto nga lart. Pas largimit nga vendi, më 23 gusht ai u përpoq të rihynte në SHBA përmes urës Ambassador në Detroit, u sinjalizua për kontroll shtesë për incidentin e prillit dhe u intervistua tri herë nga oficerët e Doganës dhe Mbrojtjes së Kufirit.
Në intervistën e tretë, sipas ankesës, Zeng tha se një kontakt kinez i caktonte avionë dhe numra specifikë bishti për t’i fotografuar, paguhej 20-30 dollarë për foto, komunikonte me karta SIM të dërguara me postë dhe pas bisedave i shkatërronte kartat SIM dhe fshinte bisedat e fotot. Kontakti e kishte afruar në një faqe për entuziastët e avionëve, Zeng besonte se ai ishte i lidhur me Partinë Komuniste Kineze dhe se fotot do të përdoreshin për “kërkime”, ndërsa kontakti donte edhe informacion për transportin dhe logjistikën në SHBA dhe udhëtime në Orlando, Las Vegas dhe Los Angeles për foto të lokacioneve rreth aeroporteve. Avokatët e Zeng nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesës për koment mbi urdhrin e paraburgimit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.