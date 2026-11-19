UniCredit dhe Gjermania arrijnë marrëveshje për pikat kryesore të blerjes së Commerzbank
UniCredit dhe Gjermania kanë arritur marrëveshje për pikat kryesore të mosmarrëveshjes në blerjen e Commerzbank, siç njofton Reuters, një zhvillim i madh në betejën dyvjeçare për kontrollin e bankës gjermane.
Marrëveshja është përcaktuar në një letër të drejtorit ekzekutiv të UniCredit, Andrea Orcel, drejtuar ministrit gjerman të Financave, Lars Klingbeil, si dhe në një deklaratë të veçantë të ministrit për Reuters. Sipas saj, selia gjermane e bankës së bashkuar do të mbetet në Frankfurt si shoqëri e listuar, një kërkesë kyçe e Berlinit, ndërsa Gjermania hoqi dorë nga këmbëngulja për të emëruar dy anëtarë në bordin mbikëqyrës të Commerzbank. UniCredit u zotua gjithashtu të vendosë shtetas gjermanë në bordin e saj të drejtorëve. Bashkimi i dy bankave do të krijonte një bankë me më shumë se 1.3 trilionë euro asete në dy nga ekonomitë më të mëdha të eurozonës.
“Kemi arritur mirëkuptim dhe UniCredit ka marrë angazhime të qarta për Gjermaninë si vend biznesi, për të drejtat e punonjësve të Commerzbank dhe për një dialog konstruktiv me këshillin e punës në procesin e mëtejshëm”, tha Klingbeil në deklaratën e tij, duke shtuar se Gjermania mbështet një proces të shpejtë dhe një kalim të rregullt të kontrollit. Në letrën e datës 18 nëntor, të parë nga Reuters, Orcel tha se ishte “i gatshëm të angazhohej” për një sërë parimesh detyruese dhe e falënderoi ministrin për diskutimet që “na lejuan të gjejmë gjuhë të përbashkët”.
Orcel hyri në Commerzbank në vitin 2024, duke ndërtuar fshehurazi një pjesëmarrje që iu afrua 50 për qind, ndërsa banka dhe qeveria gjermane u përpoqën ta ndalonin blerjen. Punonjësit e Commerzbank kanë qenë prej kohësh kundër marrëveshjes, pjesërisht për shkak të planeve të deklaruara të Orcel për shkurtime vendesh pune në Gjermani. Kreu i këshillit të punës, Sascha Uebel, e mirëpriti marrëveshjen për angazhimin për Frankfurtin, por paralajmëroi se kontratat aktuale të punonjësve mbeten të vlefshme. Qeveria gjermane mban 13.3 për qind të aksioneve të Commerzbank pas shpëtimit gjatë krizës financiare globale; shitja e kësaj pjese mbetet çështje e hapur, sepse letra e Orcel thotë se marrëveshjet “vendosin bazën për shitjen e pjesës së qeverisë”, ndërsa deklarata e Klingbeil nuk përmban asnjë angazhim për shitje.
Klingbeil dhe Orcel ishin takuar në shtator për ofertën armiqësore prej 45 miliardë eurosh të bankës italiane. Që atëherë, Banka Qendrore Evropiane, Komisioni Evropian dhe Rezerva Federale e SHBA-së kanë dhënë dritën jeshile për marrëveshjen, duke hequr pengesat rregullatore. Në fillim të këtij muaji, vetë Commerzbank tha se ishte “e bindur” se një marrëveshje mes dy bankave mund të krijonte vlerë, në një qëndrim dukshëm më pozitiv sesa rezistenca e gjatë e saj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.