Kongresi spanjoll miraton shtatë dekret-ligje, 182.2 milionë euro për zonat e goditura nga DANA Adam dhe 45.3 milionë për Ceutën
Deputacioni i Përhershëm i Kongresit të Deputetëve në Spanjë miratoi të mërkurën, më 18 nëntor, shtatë dekret-ligje mbretërore, siç njofton RUSSPAIN, duke mbajtur në fuqi masat e ndihmave urgjente dhe të politikave sociale të miratuara pas shpërndarjes së parlamentit, në shtrirjen e fundit të fushatës për zgjedhjet e 29 nëntorit.
Për Ceutën, paketa parashikon 45.32 milionë euro grante direkte për të mbajtur shërbimet thelbësore, nën presionin e rritur pas valës së mbërritjeve të migrantëve që nisi në fund të korrikut. Ministri i Politikës Territoriale, Ángel Víctor Torres, mbrojti mbështetjen e jashtëzakonshme, duke e lidhur me kostot e krizës së migracionit, ndërsa deputetja socialiste Begoña Nasarre theksoi ndihmën dhe mekanizmat mbështetës që qeveria ka ofruar që nga gushti.
Për dëmet nga DANA Adam, masa e miratuar mbulon përmbytjet e 17–19 tetorit në disa territore spanjolle me një paketë prej 182.2 milionë eurosh, ku përfshihen 70 milionë euro për punime emergjente. Ajo parashikon gjithashtu lehtësime tatimore për pronat dhe bizneset e dëmtuara, kompensime për fermerët, riparime të infrastrukturës hidraulike dhe ndihmë për bizneset e tregtisë, turizmit dhe hotelerisë.
Në bllokun social, një dekret-ligj zbaton reformën e Sistemit të Autonomisë dhe Kujdesit për Varësinë dhe përcakton parametrat e financimit shtetëror për vitin 2027: minimumet mujore variojnë nga 90 deri në 660 euro për përfitues, sipas shkallës së varësisë, ndërsa 904.2 milionë euro ndahen për nivelin e financimit të rënë dakord me komunitetet autonome. Deputetja Carmen Martínez tha se financimi shtetëror i sistemit është rritur me 400 për qind nën qeveritë e Pedro Sánchez. Paketa u jep gjithashtu njohje ligjore për herë të parë familjeve njëprindërore me kryefamiljare gra; deputetja Milena Herrera citoi shifra zyrtare sipas të cilave 43.4 për qind e këtyre familjeve kanë të ardhura nën pragun e varfërisë.
Masat për hekurudhat synojnë forcimin e sigurisë operacionale dhe mbrojtjen e punonjësve të sektorit. Një dekret-ligj i veçantë jep ndihmë për viktimat dhe familjarët e aksidentit në Urda, në provincën e Toledos, me kompensime nga 2.404 deri në 84.141 euro, sipas kategorisë së dëmit. Të shtatë dekret-ligjet mbetën në fuqi pas miratimit të Deputacionit të Përhershëm më 18 nëntor.
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