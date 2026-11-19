Božović: Përparimi i Malit të Zi drejt BE-së nuk mund të kushtëzohet me pranimin e kufirit tokësor me Kroacinë
Ministri i Drejtësisë dhe kryenegociatori Bojan Božović i shkroi sekretares kroate të shtetit Andreja Metelko Zgombić se Podgorica nuk pranon kushtëzimin e rrugës evropiane me pranimin e propozimit kroat për kufirin tokësor dhe propozon marrëveshje të përbashkët ose instancë ndërkombëtare.
Ministri i Drejtësisë i Malit të Zi dhe kryenegociatori për integrimin evropian, Bojan Božović, i ka dërguar një letër sekretares kroate të shtetit Andreja Metelko Zgombić, në të cilën thekson se Podgorica nuk e pranon kushtëzimin e përparimit të saj në negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian me pranimin e propozimit kroat për marrëveshjen e kufirit tokësor, siç njofton portali Najnovije.me, duke iu referuar CdM-së që e ka parë letrën.
Božović shpreh shqetësim për mesazhet e zyrtarëve kroatë që e lidhin përparimin evropian të Malit të Zi me këtë propozim, duke theksuar se një kusht i tillë nuk është pjesë e kornizës negociuese me BE-në dhe se përparimi duhet të vlerësohet vetëm mbi bazën e rezultateve dhe kritereve evropiane.
Në letër ai kujton deklaratën e Saborit kroat të vitit 2011, sipas së cilës çështjet e hapura bilaterale, përfshirë kufijtë, nuk duhet të bllokojnë anëtarësimin e një vendi kandidat në BE. Mali i Zi, thekson ai, nuk i vë në pikëpyetje parimet e Badinterit dhe të drejtën ndërkombëtare, por kjo nuk do të thotë pranim i një vije kufitare të vizatuar në mënyrë të njëanshme; kufiri duhet të përcaktohet mbi fakte dhe të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar interesat e të dyja shteteve.
Podgorica është e gatshme që në periudhën më të afërt të përgatisë dhe t’i dërgojë Kroacisë një draft-marrëveshje për përcaktimin e kufirit tokësor dhe detar. Nëse nuk arrihet një marrëveshje bilaterale, Božović propozon që të dyja shtetet të bien dakord që mosmarrëveshjen për përcaktimin e kufirit t’ia paraqesin së bashku një instance ndërkombëtare të pranueshme për të dyja palët.
Ai paralajmëron se një çështje e hapur bilaterale nuk duhet të përdoret si levë në fazën përfundimtare të negociatave të anëtarësimit, duke theksuar se të dy vendet janë fqinjë miqësorë dhe aleatë që ndajnë vlerat evropiane dhe euroatlantike.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.