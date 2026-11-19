Përfundon pas një ore takimi Trump-Xi në Kinë, presidenti amerikan flet për marrëdhënie të shkëlqyer dhe interes të përbashkët për Hormuzin
Takimi dypalësh mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping zgjati rreth një orë; Trump tha se do të ngrejë kërkesën që Kina të blejë më shumë produkte bujqësore amerikane.
Ka përfunduar takimi i presidentit amerikan Donald Trump me presidentin kinez Xi Jinping në Kinë, siç njofton Shqiptarja.com. Takimi dypalësh zgjati rreth një orë.
Sipas mediave, Trump vlerësoi “marrëdhënien e tij të shkëlqyer me Xi”, duke thënë se ajo u shërben “shumë mirë” njerëzve në të dy vendet.
Trump tha se do të ngrinte kërkesën e tij të kahershme që Kina të blejë më shumë produkte bujqësore amerikane.
Ai deklaroi interes të përbashkët për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa lufta me Iranin vazhdon e pazgjidhur.
Tema: Donald Trump kina SHBA Xi Jinping
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