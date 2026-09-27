Arabia Saudite akuzon Iranin për “sulme flagrante” në OKB: kërkon dënimin ndërkombëtar të Huthi-ve
Arabia Saudite përdori fjalimin e saj në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të akuzuar Iranin për sulme “flagrante” ndaj objektivave civilë dhe ekonomikë në rajon, ndërsa i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të dënojë veprimet e Huthi-ve që kërcënojnë lundrimin në Detin e Kuq, siç njofton Al Jazeera.
Akuzat vijnë në një moment tensioni të lartë: Huthi-t, aleatë të Iranit, kanë intensifikuar sulmet me dronë dhe raketa ndaj Arabisë Saudite në javët e fundit, përfshirë objektet e energjisë dhe infrastrukturën civile, ndërsa Rijadi u përgjigj me një fushatë të gjerë sulmesh ajrore në Jemen.
Rijadi e ka përshkruar mbrojtjen e vendeve të shenjta si “vijë të kuqe” dhe ka paralajmëruar se do t’u përgjigjet “me vendosmëri” sulmeve, në një kohë kur lufta SHBA–Iran ka zgjeruar frontin edhe në Gjirin Persik dhe Detin e Kuq, raporton Al Jazeera.
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